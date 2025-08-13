نقابة المهن التمثيلية المصرية تُحيل بدرية طلبة للتحقيق وتوجّه رسالة للفنانين.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 أغسطس 2025 07:07 مساءً - قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة دكتور أشرف زكي، تحويل الفنانة بدرية طلبة للتحقيق فورًا، وذلك بالإجماع، حيث أكدت النقابة في بيان رسمي أن هذا القرار جاء لما صدر منها من تجاوز وتطاول صارخ ضد الجمهور، خلال فيديو بثته عبر منصاتها على السوشيال ميديا، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان يخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي. رسالة أشرف زكي للفنانين بعد واقعة بدرية طلبة وتداعياً لواقعة تطاول وتجاوز بدرية طلبة ضد الجمهور، وجّه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة تحمل طابع المحبة والتقدير وفي الوقت ذاته به تحذيرات، إلى جموع الفنانين والفنانات، أكد خلالها على الدور المحوري للفن كقوة ناعمة في صياغة وجدان الأجيال والتأثير في العقول والمشاعر، مشددًا على أن الفن لم يكن يومًا ترفًا، بل رسالة سامية ومسؤولية اجتماعية وثقافية.



وأصدرت النقابة بياناً رسمياً جاء فيه: "أيها الفنانون وأيتها الفنانات، يا من تحملون مشاعل الإبداع وروح الجمال، يا من خصصت لكم القلوب قبل المنصات، والأذهان قبل الأضواء، نخاطبكم اليوم من منطلق محبة وتقدير، ومن حس وطني واجتماعي عميق إدراكًا لدوركم بوصفكم القوى الناعمة التي تؤثر في العقول، وتحرّك المشاعر، وتصوغ وجدان الأجيال".

وأضاف البيان: "إنكم، وأنتم تصيغون الكلمة، أو تشكلون اللحن، أو ترسمون المشهد، لا تخاطبون ذائقة فردية فحسب، بل تبنون وعياً عاماً، وتغرسون رؤى، وقد تغيّرون مسارات تفكير وسلوك. فكونوا على العهد مع المجتمع الذي منحكم ثقته وفتح لكم أبواب قلوبه ووضعكم في مقام المؤثرين".





ودعا النقيب أشرف زكي في بيانه جميع الفنانين إلى البقاء في موقع القدوة والتأثير الإيجابي، مؤكدًا أهمية احترام الجمهور وتقدير المسؤولية، والمساهمة في رقي الوعي بدلًا من إثارة الجدل أو زعزعة الثقة التي بُنيت على مدار سنوات من العطاء. واعتبر البيان هذه الدعوة "تذكيرًا لا توبيخًا، ولمّ شمل لا إقصاء، فنحن أبناء مجتمع واحد".

كما توجه النقيب أشرف زكي فى البيان إلى الجمهور قائلاً: "أنتم الأصل والغاية، ومنكم نستمد شرعيتنا، وبكم يعلو صوتنا. وإذا خرج أحد من بيننا عن السياق أو مسّ دون قصد بثوابت مجتمعنا، فإننا نعتذر بصدق ووضوح، احترامًا لكم وحرصًا على عدم فهم الزلة على أنها موقف عام أو توجه مقصود".



التجاوزات التى حدثت فردية وشدد أشرف زكي على أن أي تجاوزات وقعت مؤخراً من بعض الأفراد هي "تصرفات فردية لا تعبر عن الوسط الفني ككل"، مشيراً إلى أن غالبية الفنانين ملتزمون بانتمائهم الصادق للمجتمع وإيمانهم بدورهم التنويري، الترفيهي في أحيان، ولكن "دون المساس بالثوابت أو الهوية".

واختتم البيان بالتأكيد على أن المجتمع هو الحاضنة الحقيقية للفن، والجمهور هو الوقود الذي يمنح الفنانين قيمتهم، وأن أي انحراف عن هذا "التعاقد الأخلاقي غير المعلن" يعد خيانة للثقة وخسارة لجوهر الرسالة.

وقال: "لقد كان الفن عبر العصور مرآة للمجتمع وضميرًا للناس وصوتًا للثقافة والهوية، وعلى الفنان أن يظل رمزًا للمسؤولية قبل أن يكون رمزًا للشهرة".



