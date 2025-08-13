فن ومشاهير

منتج Pirates of the Caribbean يُعرب عن أمنيته بعودة جوني ديب للجزء الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 أغسطس 2025 08:21 مساءً - أكد المنتج جيري بروكهايمر بأنه يرغب بشكل كبير بأن يعود النجم العالمي جوني ديب للمُشاركة في سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي - Pirates of the Caribbean.

المُنتج جيري بروكهايمر يوضح بأن مُشاركة جوني ديب تعتمد على السيناريو

وقال المُنتج جيري بروكهايمر إنه تحدث إلى النجم العالمي جوني ديب بشأن مُشاركته في الجزء السادس من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي - Pirates of the Caribbean"، مؤكداً بأنه يعتقد أن جوني ديب سيُعيد تجسيد شخصيته الأشهر "كابتن جاك سبارو".
كما أوضح المنتج بأن جوني ديب إذا أعجبه السيناريو الخاص بالجزء الجديد من الفيلم سيُشارك في بطولته، موضحاً بأن الأمر يعود بشكل كبير إلى ما هو مكتوب على الورق قبل تصوير الفيلم، بحسب ما جاء بـ"People".
وكان قد شارك النجم العالمي جوني ديب مع كل من أورلاندو بلوم وكيرا نايتلي في بطولة أول ثلاثة أجزاء من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي - Pirates of the Caribbean.
جوني ديب ورحلة سينمائية مع سلسلة أفلام Pirates of the Caribbean

وقد جسّد النجم جوني ديب، البالغ من العمر 62 عاماً شخصية "جاك سبارو" لأول مرة عام 2003 خلال أحداث فيلم "The Curse of The Black Pearl"، كما جسّد نفس الشخصية عقب ذلك في أربعة أجزاء تالية من الفيلم وهي: "Dead Man's Chest - 2006 ،At World's End - 2007،On Stranger Tides - 2011،Dead Men Tell No Tales - 2017".

وسلسلة أفلام قراصنة الكاريبي - Pirates of the Caribbean" تدور أحداثها في إطار من الفانتازيا وجاءت من إنتاج جيري بروكهايمر، وتدور أحداثها بشكل رئيسي في منطقة البحر الكاريبي استناداً إلى نسخة خيالية من العصر الذهبي للقرصنة حوالي 1650 - 1726 والتركيز على أجواء منتصف القرن الثامن عشر.

وقد شارك في إخراج أفلام السلسلة عدد من أبرز مُخرجي السينما العالمية وهم: غور فيربينسكي "الأجزاء من 1 إلى 3"، روب مارشال "الجزء الرابع"، جواكيم رونينج وإسبن ساندبرج "الجزء الخامس"، وجاءت سلسلة الأفلام من تأليف تيد إليوت "الجزء 1 إلى 4" وأيضاً تيري روسيو الجزء "1 إلى 5"، كما شارك في كتابة السلسة عدد من الكُتاب الآخرين ومن أبرزهم ستيوارت بيتي، جاي وولبرت، جيف ناثانسون.

