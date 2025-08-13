منتج Pirates of the Caribbean يُعرب عن أمنيته بعودة جوني ديب للجزء الجديد

المُنتج جيري بروكهايمر يوضح بأن مُشاركة جوني ديب تعتمد على السيناريو

جوني ديب ورحلة سينمائية مع سلسلة أفلام Pirates of the Caribbean

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 أغسطس 2025 08:21 مساءً - أكد المنتج جيري بروكهايمر بأنه يرغب بشكل كبير بأن يعود النجم العالميللمُشاركة في سلسلة أفلام- Pirates of the Caribbean.وقال المُنتج جيري بروكهايمر إنه تحدث إلى النجم العالمي جوني ديب بشأن مُشاركته في الجزء السادس من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي - Pirates of the Caribbean"، مؤكداً بأنه يعتقد أن جوني ديب سيُعيد تجسيد شخصيته الأشهر "كابتن جاك سبارو".كما أوضح المنتج بأن جوني ديب إذا أعجبه السيناريو الخاص بالجزء الجديد من الفيلم سيُشارك في بطولته، موضحاً بأن الأمر يعود بشكل كبير إلى ما هو مكتوب على الورق قبل تصوير الفيلم، بحسب ما جاء بـ"People".— People (@people)وكان قد شارك النجم العالمي جوني ديب مع كل من أورلاندو بلوم وكيرا نايتلي في بطولة أول ثلاثة أجزاء من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي - Pirates of the Caribbean.يُمكنكم قراءة: ممثلون أصبحوا مشاهير بالصدفة.. أبرزهم جوني ديب ومارلين مونرووقد جسّد النجمالبالغ من العمر 62 عاماً شخصية "جاك سبارو" لأول مرة عام 2003 خلال أحداث فيلم "The Curse of The Black Pearl"، كما جسّد نفس الشخصية عقب ذلك في أربعة أجزاء تالية من الفيلم وهي: "Dead Man's Chest - 2006 ،At World's End - 2007،On Stranger Tides - 2011،Dead Men Tell No Tales - 2017".وسلسلة أفلام قراصنة الكاريبي - Pirates of the Caribbean" تدور أحداثها في إطار من الفانتازيا وجاءت من إنتاج جيري بروكهايمر، وتدور أحداثها بشكل رئيسي في منطقة البحر الكاريبي استناداً إلى نسخة خيالية من العصر الذهبي للقرصنة حوالي 1650 - 1726 والتركيز على أجواء منتصف القرن الثامن عشر.وقد شارك في إخراج أفلام السلسلة عدد من أبرز مُخرجي السينما العالمية وهم: غور فيربينسكي "الأجزاء من 1 إلى 3"، روب مارشال "الجزء الرابع"، جواكيم رونينج وإسبن ساندبرج "الجزء الخامس"، وجاءت سلسلة الأفلام من تأليف تيد إليوت "الجزء 1 إلى 4" وأيضاً تيري روسيو الجزء "1 إلى 5"، كما شارك في كتابة السلسة عدد من الكُتاب الآخرين ومن أبرزهم ستيوارت بيتي، جاي وولبرت، جيف ناثانسون.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».