تارا عماد تستطلع آراء الجمهور حول فيلم درويش ودورها فيه

تارا عماد تنتظر آراء الجمهور حول فيلم درويش

View this post on Instagram A post shared by Tara Emad تارا عماد (@taraemad)

فيلم "درويش".. قصته وأبطاله

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 أغسطس 2025 08:21 مساءً - طالبت النجمة، محبيها وجمهورها بـ إبداء رأيهم، في قصة فيلمها الجديد "درويش"، وأيضاً في الشخصية التي تقدمها خلال أحداثه وتدعى "كاريمان".وطُرح اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس، فيلم "درويش" بجميع دور السينما في مصر، بعد أن أُقيم له عرض خاص الإثنين الماضي، بأحد المولات التجارية بحضور أبطاله وصناع، وعدد آخر من المشاهير الذين حرصوا على التواجد لتهنئة نجومه بالعمل.وشاركت تارا عماد، متابعيها صورة لها من العرض الخاص للفيلم، عبر صفحتها على "إنستغرام"، ظهرت عليها منفردة وفي الخلفية البوستر الرسمي لفيلم "درويش"، وعلقت قائلة: "من العرض الأول لفيلم درويش، الفيلم من النهاردة في السينمات في مصر مستنية أسمع رأيكم في الفيلم وفي كاريمان".

ينتمي فيلم "درويش" إلى الأعمال التي تمزج بين التشويق والأكشن والكوميديا، كما تدور أحداثه في إطار الأربعينيات، حول شخصية محتال يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر، ليتحول عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل من نوع خاص، لا يشبه الأبطال النمطيين، بل يقدم نموذجاً مختلفاً يحمل طابعاً إنسانياً ومثيراً.

"ما تراه ليس كما يبدو".. أحدث الأعمال الدرامية لـ تارا عماد

فيلم "درويش" تأليف وسام صبري، وإخراج وليدالحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم وهم عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب وآخرون.على جانب آخر تواصل الفنانةنشاطها في الدراما من خلال مشاركتها في إحدى حكايات مسلسل "ماتراه ليس كما يبدو"، والتي تحمل اسم "Just You" وهى مكونة من 5 حلقات، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي نفسي، حيث تقدمشخصية "سارة"، صحفية طموحة ومجتهدة، تظهر للجميع كشخصية قوية، لكنها في الحقيقة تعاني من هشاشة داخلية وتعقيدات نفسية تظهر تدريجياً خلال الأحداث.

مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" من إنتاج K Media للمنتج كريم أبوذكري، ومكون من 35 حلقة، بواقع 7 حكايات، كل حكاية من 5 حلقات، بفريق عمل مستقل، سواء الأبطال أو التأليف أو الإخراج، ويشارك تارا عماد في بطولة "Just You": عمرو جمال، بسمة داوود ووفاء صادق، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم.



يمكنك قراءة.. ماذا قالت بسمة داود لـ«الخليج 365» عن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو؟



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».