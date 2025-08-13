بدرية طلبة تُعلّق على قرار المهن التمثيلية بإحالتها للتحقيق.. فماذا قالت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 أغسطس 2025 09:58 مساءً - عقَّبت الفنانة بدرية طلبة على قرار نقابة المهن التمثيلية بإحالتها للتحقيق، مؤكدةً احترامها الكامل لهيئة النقابة واستعدادها للمثول أمامها. بدرية طلبة: "أتحمل المسؤولية" وأوضحت بدرية طلبة عبر منشور لها، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" أنها تتحمل مسؤولية انفعالها وانسياقها وراء "قلة" اعتبترها لا تمثل الشعب المصري، لافتةً إلى أن هذه القلة استغلت مقاطع مجتزأة من فيديوهاتها للإساءة إليها.

وأشارت في بيانها، إلى أنها حين حاولت الاعتذار للجمهور الذي تحبه وتقدره، جاء اعتذارها بعصبية نتيجة الاستفزاز، مؤكدةً أن المقاطع الكاملة متاحة على صفحتها، وأن التحقيق سيكشف الحقيقة.

قرار النقابة بالإجماع وكان مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، قد قرر بالإجماع تحويل بدرية طلبة للتحقيق الفوري، معتبراً ما بدر منها في أحد مقاطع الفيديو المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاوزاً وتطاولاً صريحاً على الجمهور. وشددت النقابة في بيانها على التمسك بميثاق الشرف الأخلاقي، وعلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان يخرج عن ضوابطه.

وشدد أشرف زكي على أن أي تجاوزات وقعت مؤخراً من بعض الأفراد هي "تصرفات فردية لا تعبر عن الوسط الفني ككل"، مشيراً إلى أن غالبية الفنانين ملتزمون بانتمائهم الصادق للمجتمع وإيمانهم بدورهم التنويري، الترفيهي في أحيان، ولكن "دون المساس بالثوابت أو الهوية".

واختتم البيان بالتأكيد على أن المجتمع هو الحاضنة الحقيقية للفن، والجمهور هو الوقود الذي يمنح الفنانين قيمتهم، وأن أي انحراف عن هذا "التعاقد الأخلاقي غير المعلن" يُعد خيانةً للثقة وخسارةً لجوهر الرسالة.

وقال: "لقد كان الفن عبر العصور مرآةً للمجتمع وضميراً للناس وصوتاً للثقافة والهوية، وعلى الفنان أن يظل رمزاً للمسؤولية قبل أن يكون رمزاً للشهرة".





