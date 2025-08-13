بين الحياة والموت.. أروى جودة تناشد جمهورها الدعاء لابن شقيقها بعد حادث مروع

ابن شقيق أروى جودة في حالة حرجة

أروى جودة تناشد جمهورها الدعاء لابن شقيقها على إنستغرام

مسلسل "للعدالة وجه آخر".. عمل فني منتظر لـ أروى جودة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 أغسطس 2025 09:58 مساءً - ناشدت الفنانةجمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي بالدعاء لابن شقيقها، بعد تعرضه لحادث مفاجئ نقل على إثره إلى المستشفى في حالة خطرة، حسب ما أعلنته أروى من دون الكشف عن آخر التطورات التي وصلت لها حالة المصاب.وكتبت أروى جودة في منشور عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام: "من فضلكم ادعوا لابن أخويا، سليم ابن رولا إن ربنا يقومه بالسلامة ويشفيه ويجعل الشفاء في أيادي الدكاترة يا رب، عمل حادثة موتوسيكل وبين الحياة والموت"، وأثار منشور أروى حالة من القلق بين متابعيها، الذين تفاعلوا بشكل واسع مع ما تمر به، معربين عن تضامنهم وداعين له بالشفاء وتجاوز هذا الحادث الصعب".قد تحب قراءة.. احتفالاً بيوم الحب.. أبرز الثنائيات الرومانسية في الوسط الفنيوفي سياق آخر تواصلتصوير دورها في مسلسل "" الذي يجمعها بالفنان ياسر جلال، وينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والعمل يشارك في بطولته محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، فادي السيد، مينا نبيل، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو وإنتاج محمد مشيش.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي من خلال لغز غامض يتم الكشف عنه خلال الحلقات، حيث يظهر ياسر جلال بدور إعلامي شهير يدعى فؤاد السرجاني، متزوج من داليا التي تجسد دورها أروى جودة، ولديهما ابن شاب يدعى يوسف يؤدي دوره الفنان الشاب مينا نبيل الذي يقع في أزمة كبيرة بعد تورطه في جريمة قتل فتاة شابة، تقوم بدورها الفنانة نور إيهاب.

وتتصاعد أحداث المسلسل خلال الحلقات حين يسعى الأب إلى كشف ملابسات القضية المتورط فيها ابنه، ساعياً لإثبات براءته وسط ضغوط اجتماعية وإعلامية كبيرة، لتبدأ رحلة من المواجهات وكشف الأسرار التي تهدد استقرار العائلة، حتى تظهر الحقيقة ويتم التعرف إلى القاتل والذي سيكون بعيداً تماماً عن كل التوقعات.

View this post on Instagram A post shared by Yasser Galal (@yassergalal)

أروى جودة كانت قد غابت عن منافسات دراما رمضان الماضي، بعدما قدمت آخر أعمالها مسلسل "حرب نفسية" والذي جاء من 15 حلقة وتم عرضه في يونيو 2024، حيث تصدرت بطولته مع جيهان خليل، مصطفى درويش، أيمن عزب، هالة فاخر، حسناء سيف الدين، أشرف زكي، محمد صبري، محمد الدقاق، بتول الحداد، بيرهان أنور، ندى عصام، وتأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق.

