كندة علوش تدعم عمرو يوسف بهذه الطريقة بعد غيابها عن افتتاح فيلم درويش

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 أغسطس 2025 11:04 مساءً - أثار غياب الفنانة كندة علوش عن حضور العرض الخاص لفيلم "درويش" الذي يتصدر بطولته زوجها الفنان عمرو يوسف تساؤلات لدى البعض خاصة وأن العروض الخاصة تعتمد دائماً على حضور عائلات وأصدقاء الأبطال من أجل الاحتفال معهم بطرح الأفلام في دور العرض السينمائي، إلا أن كندة حرصت على إثبات حضورها ودعمها لزوجها بطريقتها الخاصة.
يمكنكِ قراءة.. عمرو يوسف يشعل أجواء العرض الخاص لفيلمه الجديد: قولوا درويش بصوت عالي
وتؤكد كندة علوش على دعمها المستمر لمشاريع زوجها الفنان عمرو يوسف الفنية، في الوقت الذي بقوم فيه الأخير بدعم زوجته إيضاً في أي مناسبة سواء كانت بالعمل أو بالحياة الشخصية، حيث أثبت الثنائي أن الدعم بين الزوجين في الوسط الفني لا يتوقف على الحضور أو الظهور أمام عدسات الكاميرات، بل يمكن أن يمتد إلى استثمار المنصات الرقمية للترويج.
يمكنك قراءة أيضاً.. عمرو يوسف بـ 4 وجوه سينمائية قريباً
ينتمي فيلم "درويش" إلى الأعمال التي تمزج بين التشويق والأكشن والكوميديا، كما تدور أحداثه في إطار الأربعينيات، حول شخصية محتال يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر، ليتحول عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل من نوع خاص، لا يشبه الأبطال النمطيين، بل يقدم نموذجاً مختلفاً يحمل طابعاً إنسانياً ومثيراً.قد تحب قراءة.. كرارة وفهمي وياسر وزينة وكندة أبرز نجوم دراما المنصات قريباً
وتدور أحداث مسلسل "ابن النصابة" حول رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما؛ لتتحول من امرأة منكسرة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبلٍ أفضل لها ولابنها.
كندة علوش تُسخر السوشيال ميديا لدعم فيلم عمرو يوسفحرصت كندة علوش خلال اليومين الماضيين على استغلال حسابها بموقع "إنستغرام" وخاصة "الاستوري"، في تكثيف الدعاية الخاصة بفيلم "درويش" حيث نشرت عدداً من الصور والبوسترات ومقاطع الفيديو الترويجية للفيلم، معربة عن حماسها الكبير للفيلم، وداعية جمهورها إلى مشاهدته في دور العرض السينمائية في محاولة لجذب الجمهور وتحفيزه على التفاعل.
View this post on Instagram
A post shared by VOX Studios (@voxstudiosmena)
انطلاق "دوريش" رسمياً في دور العرضفيلم "درويش" انطلق في دور العرض المصرية اليوم الأربعاء 13 أغسطس، بينما يُطرح في المملكة العربية السعودية وباقي الوطن العربي يوم 28 من الشهر ذاته، ويأتي من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب وآخرون، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.
View this post on Instagram
A post shared by Kinda Alloush كندة علوش. (@kindaalloush)
"ابن النصابة".. مسلسل منتظر لـ كندة علوشتنشغل كندة علوش بتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "ابن النصابة" المكوّن من 10 حلقات والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً، ويشارك في بطولته إلى جانب كندة علوش كلُ من: إنتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب. والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب وإنتاج سالي والي.
https://www.instagram.com/p/DK7GGqmoY4s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DK7GGqmoY4s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DK7GGqmoY4s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
