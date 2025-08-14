إلسا ماري نحاس تخطف الأنظار في حفل زفاف شقيقها.. هل تشبه خالتها سيرين عبد النور؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 01:00 صباحاً - لفتت إلسا ماري نحاس ابنة عارضة الأزياء السابقة والمدونة سابين نحاس الأنظار إليها بجمالها وأناقتها في أحدث ظهور لها من حفل زفاف شقيقها كريستوفر نحاس الذي جرى مؤخرًا وسط الأهل والأصدقاء. وبدت إلسا ماري تحمل الكثير من ملامح الشبه بخالتها الفنانة سيرين عبد النور.

إلسا ماري نحاس: نحتفل بالحب والضحك



بفستان سهرة طويل مع فتحة جانبية على الساق من تصميم المصمم اللبناني جان بيار لحود، خطفت إلسا ماري نحاس الأضواء في حفل زفاف شقيقها كريستوفر نحاس. وقد أبرز الفستان قوامها الممشوق. وجاء باللون البنفسجي بتدرجاته الفاتحة ومطرز بالأحجار الكريستالية الملونة بجزئه العلوي مما زاده سحرًا وأناقة، مع صندل ذي كعب عالٍ باللون الفضي. واعتمدت ماكياجًا ناعمًا أبرز ملامح وجهها الناعم مع تسريحة الشعر المرفوع مع ترك بعض الخصلات الأمامية المنسدلة على وجهها. وتزينت بمجوهرات ناعمة زادت إطلالتها تميزًا.

وقد نشرت إلسا ماري نحاس مجموعة صور وفيديوهات عائلية دافئة من حفل زفاف شقيقها كريستوفر نحاس عبر حسابها على إنستغرام جمعتها بوالدتها سابين نحاس ووالدها رجل الأعمال اللبناني إيلي نحاس الذي لمع اسمه في مجال تنظيم فعاليات عروض الأزياء والمالك لوكالة Style، وأشقائها بيار وكريستوفر وكيفن وحضور خالتها الفنانة سيرين عبد النور وعائلتها والأهل والأصدقاء. وكتبت إلسا ماري نحاس تعليقًا يعبر عن فرحتها قائلة:"نحتفل بالحب والضحك لبدايات جديدة وحياة مليئة بالسعادة".

عفوية والدة العريس تخطف الأنظار



وقد حظي حفل زفاف كريستوفر نحاس بالكثير من الثناء والإعجاب من المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بالأجواء العفوية التي أحاطت بحفل الزفاف بعيدًا من التصنع لاسيما عفوية والدة العريس سابين نحاس التي بدت على طبيعتها وأشاعت جوًا من السرور في حفل زفاف ابنها حيث عبرت بكل الفيديوهات التي شاركتها مع متابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا عن الفرحة الكبرى التي تعيشها مع دخول ابنها القفص الذهبي معبرة في الوقت ذاته عن حبها الكبير لزوجة ابنها. وقد تفاعلت سابين نحاس بالرقص بفرح كبير في حفل الزفاف حيث استغرب البعض اندفاعها بالرقص وحماسها بهذا الشكل وصل بالبعض لحد انتقادها، ولكن سابين جاء ردها من خلال فيديوهات أطلت بها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بأن رقصها كان عفويًا ومن الطبيعي أن ترقص بهذا الشكل بسبب حبها الكبير لابنها والفرحة الكبرى التي عاشتها بحفل زفافه. وعلقت سابين نحاس على فيديوهات نشرتها عبر حسابها على تيك توك: "عرس ابني أحلى يوم بحياتي كلها. الله يوفقكم كريستوفر وسيبال". و" يا تقبر أمك يا حياة قلبها لإمك... يا ربي شو أنا فخورة الحمدلله يا رب".