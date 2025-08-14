كارول سماحة تحتفل بيوم ميلاد ابنة زوجها الراحل وليد مصطفى

رسالة كارول سماحة لابنة زوجها الراحل

تفاصيل العرض المسرحي كلو مسموح

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 02:06 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بيوم ميلاد أمينة، ابنة زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى من زوجته الأولى، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث نشرت صورًا تجمعهما ووجهت لها رسالة مليئة بالمشاعر.وقالت كارول سماحة في رسالتها: "اليوم عيد ميلادك، تعرفت عليكِ وأنتِ في الحادية عشرة من عمرك، كنتِ مهذبة، حساسة وذكية، انظري إلى نفسكِ الآن!! لقد أزهرتِ لتصبحي الشابة الرائعة التي أنتِ عليها اليوم".وأضافت "أسأل الله أن يبارك رحلتكِ ويبارك والديكِ اللذين رعياكِ لتصبحي هذه الإنسانة الجميلة، أنا متأكدة أن والدكِ ينظر إليكِ من السماء بكل فخر، أشعر بامتنان كبير لأني أشاهدكِ أنتِ وأختك تالا تكبران في بيئة عائلية مليئة بالدفء والحب".وأنهت كارول رسالتها قائلة: "سأكون دائمًا هنا من أجلكِ حين تحتاجين إليّ. عيد ميلاد سعيد يا أمونتي".يُذكر أن في مايو الماضي، فجعت الفنانة كارول سماحة بموت زوجها رجل الأعمال والمنتج الإعلامي وليد مصطفى، عن عمر ناهز الـ 53 عاماً بعد صراع مع المرض؛ وقد شيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالقاهرة.وحرصت كارول على إقامة جنازتين للراحل واحدة في القاهرة بحضور ودعم من زملائها في مصر، كما أقامت جنازة أخرى في لبنان والتي حضرها عدد كبير من النجوم والإعلاميين اللبنانيين.قد يعجبك بعد وفاته.. من هو المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟وبعدها بأيام حرصت على تنفيذ وصية زوجها وعادت لاستئناف نشاطها الفني مجددًا، وكان ذلك رغمًا عنها بسبب ارتباطها بمواعيد عرض مسرحية "كلو مسموح".العرض المسرحي "كلو مسموح"، هو النسخة العربية من المسرحية الغنائية العالمية Anything Goes، والتي كان من المقرر عرضها قبل شهور حيث كان من المفترض تقديمها يوم في أكتوبر 2024ولمدة أسبوعين، إلى أن تقرر تأجيلها بسبب الأحداث التي شهدها لبنان.وشارك في بطولة المسرحية، بجانب كارول سماحة، كلٌّ من: فؤاد يمين، جوي كرم، دوري السمراني، نور حلو، نزيه يوسف. وهي من كتابة وإخراج روي خوري. وقدم خلالها أغانٍ عدة؛ فضلاً عن أكثر من عرض استعراضي، بمشاركة 20 راقصاً وراقصة تقريباً.

