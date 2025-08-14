ليوناردو دي كابريو لا يريد إضاعة الوقت في علاقاته الشخصية بعد سن الخمسين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 02:06 مساءً - النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، أحد أبرز وجوه هوليوود، بلغ سن الخمسين من عمره في نوفمبر الماضي، قضى أغلبها في أروقة عالم الفن، وقدم خلالها أعمالًا سينمائية أيقونية، صنع بها إرثًا كبيرًا، واسمًا لامعًا حول العالم، وفي لقاء حديث، فتح دي كابريو قلبه، وتحدث عن شعور سن الخمسين.

ليوناردو دي كابريو ومرحلة أكثر نضجًا في حياته

#LeonardoDiCaprio, set to star in Paul Thomas Anderson’s #OneBattleAfterAnother, joined a rare joint interview with the director that he doesn’t quite agree with being called 50.



Read more: https://t.co/k9OAJeD4ji pic.twitter.com/ZM2J2smf9C — TheWrap (@TheWrap) August 13, 2025

— TheWrap (@TheWrap)

في حوار صريح مع المخرج الأمريكي بول توماس أندرسون لمجلة Esquire، كشف ليوناردو دي كابريو عن نظرته للحياة في هذه المرحلة، ورغبته في الصراحة المطلقة، إلى جانب كواليس عمله في فيلمه الجديد، وتجربته الفنية عبر السنوات.

وأكد دي كابريو الذي ولد في لوس أنجلوس عام 1974، واشتهر بأدواره في أفلام شهيرة مثل Titanic، و The Wolf Of Wall Street، و Romeo And Juliet، أنه لا يزال يشعر وكأنه في أوائل الثلاثينيات من عمره.

وعندما سأله أندرسون: "إذا لم تكن تعرف عمرك الفعلي، كم كنت ستظن أنك الآن؟". فأجاب دي كابريو بسرعة: "32 عامًا. وعند سؤاله عمّا إذا كان بلوغ الخمسين وقتًا طبيعيًا للتأمل، قال: "هذا العمر يجعلك تشعر بأن لديك رغبة أكبر في أن تكون صريحًا وألا تهدر وقتك. أتخيل كيف ستسير العقود القادمة. أنظر إلى أمي، على سبيل المثال، وأجدها تقول تمامًا ما تفكر فيه ولا تضيع وقتها. لا تحاول التظاهر".

وأضاف: "أن تكون أكثر صراحة حتى لو على حساب أن تنهار الأمور أو تحدث خلافات أو تنفصل عن علاقات -سواء كانت شخصية أو مهنية-هو أمر ضروري. الأمر أشبه بمسؤولية، لأن معظم حياتك أصبح خلفك أكثر مما هو أمامك".

التوازن بين العمل والحياة

شارك دي كابريو مؤخرًا في بطولة فيلم One Battle After Another، للمخرج بول توماس أندرسون وهو فيلم حركة يدور حول مجموعة من الثوار السابقين الذين يجتمعون لإنقاذ ابنة شخصية دي كابريو.

وعن تجنبه للشعور بالاكتئاب بعد انتهاء التصوير، قال: "أعتقد أنني أجيد ذلك لأنني أترك فترات طويلة بين الأفلام. أعمل بوتيرة أقل، مما يجعلني متحمسًا للعودة إلى حياتي الحقيقية بعد الانتهاء من التصوير. أثناء التصوير، تتوقف حياتك تمامًا. ربما كنت سأقلق أكثر لو أنني أعمل باستمرار من فيلم لآخر، لأنني سأخشى ألا أجد ما أعود إليه. أنا محظوظ في هذا".

ليوناردو وفيلم فاصل في مسيرته الفنية

بدأ دي كابريو مسيرته السينمائية عام 1991، وفاز خلالها بالعديد من الجوائز، أبرزها الأوسكار والبافتا عن فيلم The Revenant عام 2015.

وعند سؤاله عن الفيلم الذي يشاهده أكثر من غيره، قال: "نادراً ما أشاهد أفلامي، لكن هناك فيلم شاهدته أكثر من غيره، وهو The Aviator. ذلك لأنه كان محطة مميزة بالنسبة لي. كنت حينها في الثلاثين، ولأول مرة شعرت أنني جزء أساسي من الإنتاج، لا مجرد ممثل يؤدي دورًا. شعرت بمسؤولية جديدة تمامًا، ودائمًا ما شعرت بالفخر والارتباط بهذا الفيلم كمرحلة محورية في نضوجي بهذه الصناعة".

