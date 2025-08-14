من الدراما السورية إلى المصرية.. سارة بركة تكشف أسرار تجربتها في مملكة الحرير "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 02:06 مساءً - برزت الفنانة السورية سارة بركة ضمن طاقم مسلسل "مملكة الحرير"، الذي عُرض مؤخراً عبر إحدى المنصات الرقمية، لتخوض من خلاله أولى خطواتها الفنية في الدراما المصرية، وتميزت مشاركتها بتحديات مهنية، من بينها إتقان اللهجة المصرية، والعمل مع فريق إنتاج يضم أسماء بارزة على الساحة الفنية، ما أضفى على التجربة طابعاً خاصاً يجمع بين الاحترافية وروح التعاون، ولهذا التقتها كاميرا "الخليج 365"؛ للكشف عن المزيد من كواليس المسلسل.

فريق العمل

View this post on Instagram A post shared by Sara Baraka (@sara_barakah)

وقالت سارة بركة إن تجربة "مملكة الحرير" مثّلت لها تحدياً جديداً بعد نجاحها في، خاصة أنها بطبيعتها تتابع الدراما المصرية عن قرب وتحبها كثيراً، ما جعل الأمر أسهل عليها، لافتة إلى أن فريق العمل وفّر لها دعماً كبيراً واحتضاناً جعلها تشعر بالراحة، وهو ما ساعدها على الاندماج بسرعة.

وعن تعاملها مع اللهجة المصرية، أشارت "سارة" إلى أن الأمر لم يكن صعباً كما يتصور البعض؛ إذ ترى أن الشعبين السوري والمصري قريبان جداً في الثقافة والمشاعر، وإن كان المصريون يتحدثون بسرعة أكبر، بينما يميل السوريون إلى الإطالة في النطق والهدوء أكثر.

وعن كواليس العمل مع النجم كريم محمود عبدالعزيز، قالت إن التجربة "خطيرة" وممتعة للغاية؛ إذ لمست منه تعاوناً كبيراً ولطفاً في التعامل مع الجميع، كاشفة عن أن لقاءهما الأول كان بمثابة تحدياً طريفاً؛ إذ حاولت جاهدة أن تمنع نفسها من الضحك، حين رأته أمامها بسبب شخصيته المرحة في مسلسل "البيت بيتي"، والذي لعب فيه شخصية "كراكيري"، وقدمت له الشكر على كل الدعم الذي منحها إياه طوال التصوير.

يمكنكم قراءة: سارة بركة تتعاقد على بطولة فيلم مصري جديد.. إليكم تفاصيله

تجربة مميزة

أما عن تجربتها مع المخرج بيتر ميمي، فأكدت "سارة" أنها كانت تجربة مميزة جداً؛ إذ كانت تتابع أعماله السابقة، وعلى رأسها مسلسل "الاختيار" بجميع أجزائه، معتبرة أن التعاون معه لأول مرة يمثل خطوة ذات خصوصية كبيرة بالنسبة لها، خاصة أنه مخرج يتميز بالاحترافية والدقة.

View this post on Instagram A post shared by Sara Baraka (@sara_barakah)

وحول أصعب المشاهد التي أدتها في "مملكة الحرير"، قالت إن مشهد مقتل شخصية "فيروز" كان من أكثر المشاهد قسوة بالنسبة لها، حيث شعرت بحزن شديد أثناء تصويره، ووصفت الحالة الدرامية للمشهد بأنها مؤثرة للغاية، خاصة أنه كان نقطة تحول مهمة في سياق الأحداث.

اطلعوا على: سر خطير وراء ارتداء كريم محمود عبد العزيز غمامة على عينه في مملكة الحرير

وتطرقت سارة بركة إلى الحديث عن مسلسل "مملكة الحرير"، موضحة أنه عمل درامي تدور أحداثه في أجواء مليئة بالتشويق والصراعات العائلية؛ إذ يجمع بين الحب والخيانة والصراع على النفوذ، في قالب مليء بالمفاجآت، مشيرة إلى أن العمل يضم نخبة من النجوم العرب والمصريين، وأن ديكورات التصوير وأزياء الشخصيات لعبت دوراً مهماً في خلق بيئة درامية واقعية؛ تعكس زمن الأحداث وطبيعة المجتمع الذي تدور فيه القصة.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».