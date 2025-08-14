تايلور سويفت تبكي في بودكاست ترافيس كيلسي.. وتكشف تفاصيل ألبومها الجديد

تايلور سويفت واستعادة حقوقها

ألبوم جديد لسويفت على الأعتاب

لقاء سويفت وكيلسي مع الأمير ويليام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 03:59 مساءً - في حلقة مؤثرة من بودكاست New Heights، الذي يقدّمه نجم كرة القدم الأمريكيةوشقيقه جيسون، لم تستطع أيقونة البوبتمالك دموعها وهي تروي تفاصيل استعادتها لحقوق موسيقاها بعد سنوات من الصراع، لتشارك جمهورها قصة إنجاز شخصي سيظل محفورًا في ذاكرتها. ولم يخلُ اللقاء من لحظات كوميدية، ولا من مفاجأة فنية تمثلت في الإعلان عن ألبومها الجديد The Life of a Showgirl.— Entertainment Tonight (@etnow)جلست تايلور سويفت، البالغة من العمر 35 عامًا، أمس، إلى جوار صديقهافي البودكاست، لتفتح قلبها متحدثة عن رحلة استعادة حقوق موسيقاها القديمة، وهي الخطوة التي أعلنت عنها في مايو الماضي بعد سنوات من المحاولات.قالتإنها كانت تفكر يوميًا في هذا الأمر وكان بمثابة كابوس مزعج لا يُفارقها، حتى جاء اليوم الذي قررت فيه دخول المزاد بـ"قلبها أولاً" لإثبات أهمية موسيقاها بالنسبة لها.ووصفت موسيقاها القديمة بأنها "مذكراتها المكتوبة بخط يدها"، مشيرة إلى أن تلك الأغاني والصور والفيديوهات والأعمال الفنية تمثل حياتها كلها.وكشفت سويفت خلال حديثها أنها أرسلت والدتها أندريا وشقيقها أوستن للقاء الشركة والتعبير عن مدى أهمية الموسيقى لها.بعد فترة قصيرة من بطولة كرة القدم الأمريكية Super Bowl، وأثناء تواجدها في كانساس سيتي مع، جاءها اتصال من والدتها قائلة: "أحضرنا موسيقاكِ"، وقالت وهي متأثرة وتذرف الدموع إنها انهارت على الأرض من شدة التأثر: "هرعت لإخبار ترافيس وكان يلعب ألعاب الفيديو وضع سماعته فورًا، معتقدًا أن مكروهًا قد حدث قبل أن يسمع الخبر الذي جعله هو الآخر يذرف الدموع".ووصفتلحظة استعادة حقوقها بأنها غيّرت حياتها إلى الأبد، موضحة: "بدلًا من أن تكون ذكرى مؤلمة، أصبحت ذكرى تجعلني أقول: كم أنا محظوظة؟".لم تكتفِبسرد قصتها المؤثرة، بل فاجأت الجمهور بالكشف عن ألبومها الثاني عشر The Life of a Showgirl، المقرر طرحه في 3 أكتوبر 2025، وهو أول عمل تصدره بعد استعادة كتالوج أغانيها.الألبوم من إنتاجوماكس مارتن وشيلباك، ويضم تعاونًا مع سابرينا كاربنتر في الأغنية الرئيسية، إضافة إلى أغاني أخرى مثل: Elizabeth Taylor، وRuin the Friendship، وHoney.للمزيد: السبب الحقيقي وراء عدم حضور تايلور سويفت وترافيس كيلسي حفل ميت غالا 2025كما تطرقتبحديثها عن لقائها المميز مع الأمير ويليام، ولي العهد البريطاني، وولديه؛ الأمير جورج والأميرة شارلوت خلال جولتها في لندن عام 2024. وقالت عن تلك اللحظة: "لقد كانت رائعة".والتقطتوترافيس صورًا مع ويليام وجورج وشارلوت خلف الكواليس في العرض، حيث نشرت سويفت هذه الصورة باعتبارها أول صورة لها مع صديقها منذ فترة طويلة على حسابها على موقع إنستغرام.ويذكر أنه على مدار ساعتين من التسجيل، تبادل الثنائيكلمات المودة والمواقف الطريفة، مؤكدين عمق علاقتهما التي تتجاوز حدود الأضواء، ليترك ظهورهما المشترك في New Heights بصمة خاصة لدى الجمهور.قد ترغبين في معرفة تايلور سويفت تُشارك الأطفال حالة من السعادة خلال زيارتها لمستشفى في فلوريدالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»