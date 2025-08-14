عمرو يوسف يتصدر شباك التذاكر بفيلم درويش.. ماذا حقق في اليوم الأول؟

فيلم "درويش" يستحوذ على 50% من "كعكة الإيرادات"

إيرادات الأفلام المنافسة لـ"درويش"

قصة وأبطال فيلم "درويش"

View this post on Instagram A post shared by VOX Studios (@voxstudiosmena)

عمرو يوسف يترقب طرح "السلم والثعبان 2"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 03:59 مساءً - حظى فيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف، بإقبالٍ جماهيري كبير، بالتزامن مع اليوم الأول له في صالات السينما المصرية، حيث تصدر شباك التذاكر متفوقًا على الأفلام المنافسة، ليُشكّل رقمًا مهمًا في موسم أفلام صيف 2025.وكشف الموزع محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم "درويش" لـ عمرو يوسف، موضحًا أنه حقق 2.15 مليون جنيه، مقابل 13.5 ألف تذكرة مباعة، ليتفوق وبفارق كبير عن كلّ منافسية، حيث استخوذ على 50% تقريبًا من "كعكة الإيرادات" خلال الـ24 ساعة الماضية.أما فيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، فجاء في المركز الثاني، حيث حقق أمس الأربعاءء، قرابة مليون جنيه، مقابل 7.3 آلاف تذكرة، تلاه فيلم "روكي الغلابة" لـ دنيا سمير غانم، الذي جاء في المركز الثالث، بعدما حقق مليون جنيه تقريبًا، مقابل 6.6 آلاف تذكرة.وجاء فيلم "أحمد وأحمد" في المركز الرابع، مُحققًا نحو 250 ألف جنيه، مقابل مبيعات وصلت إلى 1700 تذكرة، لاحقه فيلم "ريستارت" للفنان تامر حسني، والذي حقق 43 ألف جنيه، بينما تذيل فيلم "مشروع X" للفنان كريم عبد العزيز، قائمة الإيرادات، بعدما حقق 24 ألف جنيه فقط.تدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات و لكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى."درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وإنتاج مشترك بين "ڨوكس ستوديوز"، و"ون تو ون"، و"فيلم كلينك"، و"فيلم سكوير" وبطولة نخبة من النجوم منهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب وظهور خاص للنجم محمد شاهين. ومن المقرر طرح الفيلم "درويش" في جميع أنحاء الوطن العربي اعتبارًا من 28 اغسطس الجاري.

يُذكر أنّ عمرو يوسف يترقب طرح فيلم آخر في موسم صيف 2025، وهو الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" تحت عنوان "لعب عيال"، ويُشاركه البطولة كلّ من: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، آية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر، والعمل قصة وإخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني وإنتاج RAW Entertainment، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.

وكان السيناريست أحمد حسني، قد صرح لـ"الخليج 365" مؤخراً قائلاً: "إنّ الجزء الجديد من السلم والثعبان مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.

View this post on Instagram A post shared by RAW Entertainment (@rawegypt)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»