صلاح الزدجالي يستعد لإحياء حفل في ليلة من صيف عسير وهذا ما قاله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 05:06 مساءً - يستعد الفنان صلاح الزدجالي لإحياء حفل له بالمملكة العربية ، وتحديداً في عسير، وذلك بتاريخ 15 أغسطس 2025، وذلك في مدينة أبها، مسرح جامعة الملك خالد، من تنظيم backstagesaudi.
وشارك صلاح الزدجالي متابعيه فيديو له، قام فيه بتحية الجمهور، وعبّر عن اشتياقه لهم واسترجاع أجمل الذكريات معهم، مع الأغاني التي أحبها الجمهور منه، وعلّق على الفيديو وكتب: "نشوفكم على خير يا أهل أبها، موعدنا يوم الجمعة، محبتي صلاح الزدجالي".
وسيشارك الفنان صلاح الزدجالي بالحفل كلّ من الفنان سلطان خليفة وسلطان المرشد، ونشر صلاح مؤخراً بوستر الحفل، وعلّق وقتها وكتب: "ليلة فنية طربية تجمعني بأهلي في الحبيبة السعودية، بالتحديد في مدينة أبها، بـ "ليلة من صيف عسير"، أمسية تجمع جمال أبها وروعة أجوائها وناسها، بصحبة الفنانيْن سلطان خليفة وسلطان المرشد، نشوفكم على خير، يوم الجمعة 15 أغسطس، مدينة أبها، مسرح جامعة الملك خالد، من تنظيم ‪‪‪‪‪ ."backstagesaudi

آخر نشاطات الفنان صلاح الزدجالي

وكان آخر نشاطات الفنان صلاح الزدجالي هو طرحه أغنية باللهجة المصرية لأول مرة، بعنوان "أحلى حالاتي"، وكان قبل أيام قد نشر فيديو لمقطع من الأغنية على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب وقتها تفاصيل الأغنية قائلاً: "أهديكم جديدي "أحلى حالاتي"، أول تجربة باللهجة المصرية، كلمات أحمد العزب، ألحان محمد عبدالمجيد، توزيع ومكس: عمرو الخضري، جيتار : مصطفى نصر، أكورديون: محمود شاهي، طبلة: أحمد عيادي، وتريات: حسن سعيد، تسجيل الفوكال: م. حسين بركات، فوكال تيونينج: محمد عصمت، التصوير الفوتوغرافي: هند الرئيسي، ذكاء اصطناعي: سالم الحربي، إنتاج صلاح للفنون".
كما طرح عدداً من الأغاني الجديدة مؤخراً، منها أغنية بعنوان "شوفلك أحد"، من ‏ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات أحمد علوي.
كذلك طرح أغنية "صوت المطر"، من كلمات الدكتور هيثم البوسعيدي، ومن ألحانه. وأيضاً طرح أغنية "الشومة"، من كلمات حميد البلوشي، وألحان خالد بن حمد".
