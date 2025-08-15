تايلور سويفت تكشف عن السؤال الذي طرحته على ترافيس كيلسي بلقاءهما الأول

شقيق ترافيس كيلسي يجب على تساؤل تايلور سويفت

Taylor Swift Admits the 'Insane' Question She Asked Travis Kelce on Their First Date: 'You Were Not Judgmental' https://t.co/4aHoySEVtO — People (@people) August 14, 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 01:03 صباحاً - خلال ظهور النجمةضيفة خاصة في بودكاست صديقها"نيو هايتس"، كشفت عن السؤال الذي طرحته عليه في أول لقاء لهما سويًا والذي يُضحكها حينما تتذكره.وخلال لقاءها في البودكاست أشادت تايلور سويفت بصديقها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي البالغ من العمر 35 عامًا، لكونه شخص لا يُصدر أحكام، مؤكدة بأنها كانت بعيدة تمامًا عن عالم كرة القدم حينما إلتقته للمرة الأولى.وخلال اللقاء تذكرت النجمة تايلور سويفت أول موعد لها مع ترافيس كيلسي وسألته حينها عن شعوره حينما لعب فريق "تشيفز" ضد فريق "إيجلز" بمباراة السوبر بول، وحينها نظر ترافيس كيلسي للجانب الأخر من الملعب ليرى شقيقه على الجانب الأخر وعلى بعد 5 أقدام فقط منه.يُمكنكم قراءة:وكان قد تم إقامة مباراة بطولة السوبر بول في عام 2022 حينما كان جيسون كيلسي البالغ من العمر 37 عامًا وهو شقيق ترافيس كيلسي لا يزال في الفريق قبل تقاعده.ورد جيسون كيلسي على تساؤل تايلور سويفت قائلًا بأن تلك النظرة بين الشقيقين لم تحدث في أرض الملعب لأنها ليست من عادات اللعبة، موضحًا بأن شقيقه كان يلعب بمنطقة الهجوم مثله وهما في الملعب بنفس الوقت وظن أن جميع اللاعبين كذلك على إستعداد. — People (@people)كما شهد لقاء المُغنية العالمية تايلور سويفت حديثها عن رحلة استعادة حقوق موسيقاها القديمة وهي الخطوة التي كانت قد أعلنت عنها في مايو الماضي بعد سنوات من المحاولات.وقالت تايلور سويفت بإنها كانت تفكر يوميًا في هذا الأمر وكان بمثابة كابوس مزعج لا يُفارقها، حتى جاء اليوم الذي قررت فيه دخول المزاد بـ"قلبها أولاً" لإثبات أهمية موسيقاها بالنسبة لها.ووصفت موسيقاها القديمة بأنها "مذكراتها المكتوبة بخط يدها"، مشيرة إلى أن تلك الأغاني والصور والفيديوهات والأعمال الفنية تمثل حياتها كلها.ولم تكتفِ تايلور سويفت خلال اللقاء بسرد قصتها المؤثرة، بل فاجأت الجمهور بالكشف عن ألبومها الثاني عشر The Life of a Showgirl، والمنتظر طرحه في 3 أكتوبر 2025، وهو أول عمل تصدره بعد استعادة كتالوج أغانيها.ويأتي الألبوم من إنتاج سويفت وماكس مارتن وشيلباك، ويضم تعاونًا مع سابرينا كاربنتر في الأغنية الرئيسية، إضافة إلى أغاني أخرى مثل: Elizabeth Taylor، وRuin the Friendship، وHoney.

