بن أفليك .. نجاح في عالم الإخراج والتأليف بعيداً عن التمثيل

من عالم برامج الأطفال إلى النجاح في السينما

أفلام سينمائية قام بإخراجها وتأليفها بن أفليك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 02:06 مساءً - يعد الفنانواحداً من أبرزوالسينما العالمية خلال السنوات الماضية، حيث جسد بطولة عدد من الأفلام السينمائية أمام كبار الفنانين والمُخرجين والتي لاقت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.ويحتفل اليوم 15 أغسطس النجم بن أفليك بيوم ميلاده، واحتفالاً بذلك نستعرض لكم بداياته الفنية وتجربته مع عالم الإخراج والتأليف لعدد من الأفلام.بدأ النجم بن أفليك مسيرته الفنية منذ الطفولة، حيث شارك في السلسلة التعليمية على مدار 4 سنوات، ومع بداية التسعينيات شارك بأول فيلم سينمائي له "School Ties" والذي جسد من خلاله شخصية "شيستي سميث" وتم عرضه عام 1992.لينطلق عقب ذلك في مسيرته السينمائية والتي استمرت لما يتجاوز الثلاثين عاماً شارك من خلالها ببطولة ما يتجاوز الـ60 فيلم سينمائي تعاون من خلالها مع كبار الفنانين والمُخرجين، وعلى الرغم من نجاحه في مجال التمثيل، إلا أنه كان له عدد من التجارب في مجال الإخراج والتأليف.عقب مرور 4 سنوات من بدايته في عالم التمثيل قرر النجم بن أفليك أن يقتحم مجال الكتابة للسينما، حيث شارك بتأليف فيلم "Good Will Hunting" مع مات ديمون وتم عرض الفيلم عام 1997.يُمكنكم قراءة:وفي عام 2007 وبعد مرور 10 سنوات خاض بن أفليك أولى تجاربه في عالم الإخراج من خلال فيلم "Gone Baby Gone" والذي كتب له السيناريو أيضاً بالمشاركة مع أرون ستوكارد، وفي عام 2010 أخرج فيلم "The Town" والذي جسد بطولته وشارك في كتابة السيناريو له مع كل من بيتر كريج، أرون ستوكارد، وعقب ذلك قدم بن أفليك فيلمي "Live By Night – 2016، The Last Duel – 2021" من تأليفه وإخراجه.وقد حاز النجم بن أفليك عدداً من الجوائز في مجال الكتابة للسينما، ومن أبرزها جائزة الأوسكار عام 1997 عن سيناريو فيلم "Good Will Hunting" والذي شارك في كتابته مع الممثل مات ديمون، وأيضاً جائزة غولدن غلوب عن نفس الفيلم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».