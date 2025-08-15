بالصور- هكذا إحتفلت المكسيكيّة تاليا بالذكرى الثلاثين لمسلسل “ماريا ابنة الحي”

احتفلت الممثلة والمغنية المكسيكية تاليا بمرور ثلاثين عامًا على عرض المسلسل الشهير “ماريا ابنة الحي”، الذي حقق انتشارًا عالميًا واسعًا، بما في ذلك العالم العربي حيث عُرفت تاليا أيضًا باسم بطلة مسلسل “ماريا مرسيدس”.

ونشرت النجمة مجموعة من الصور من كواليس العمل، مرفقة برسالة مؤثّرة قالت فيها: “ثلاثون عامًا على حبيبتنا ماريا ابنة الحي… لقد علّمتنا هذه الشخصية الكثير: أن ننهض عندما نسقط، وأن نفهم أن أصولنا لا تحدد مصيرنا، وألا ننسى أبدًا من أين جئنا. ثلاثون عامًا من قصة منحتنا الكثير، وجمعت بين أشخاص من مختلف أنحاء العالم. حتى من لا يتحدّثون الإسبانية أحبّوا أصالة ماريا وأحداث حياتها. ممتنة إلى الأبد لأنني كنت الجسر الذي وصل هذه القصة إليكم، وأنها ما زالت حتى اليوم ذريعة جميلة تجمع العائلة كلها… وبكل فخر!”.

يُذكر أن مسلسل ماريا ابنة الحي كان من اول المسلسلات المدبلجة التي عرضتها قناة lbci، ومنذ ذلك الحين شهدت المسلسلات المدبلجة انتشارًا واسعًا في العالم العربي ولا تزال تحظى بجماهيرية حتى اليوم.

نذكر أن تاليا اشتهرت في العالم العربي من خلال بطولتها لعدد من المسلسلات المكسيكية أبرزها روزاليندا وماريا ابنة الحي، فضلًا عن كونها مؤلّفة لعدة كتب، وهي متزوجة من المنتج العالمي تومي موتولا.