ناصيف زيتون ودانييلا رحمة ينتظران مولودهما الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 03:58 مساءً - بعد أيام طويلة من التكتم الشديد والهروب من زلات اللسان، أعلن النجم السوري ناصيف زيتون وزوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة أنهما صارا ثلاثة الآن، في أول تأكيد لأنباء الحمل، الذي تم التكتم على تفاصيله طوال الأيام الماضية منذ وقع ناصيف زيتون في زلة لسان كشف فيها عن الخبر أثناء حفله الكبير في مهرجان قرطاج بحضور زوجته.

وأعلن الثنائي النجم السوري ناصيف زيتون وزوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة رسميًا عن انتظارهما لمولودهما الأول، من خلال جلسة تصوير خاصة تصدرت غلاف إحدى المجلات، لتكون المفاجأة الأجمل لجمهورهما.

على الغلاف، كُتبت العبارة اللافتة: "للذي سيأخذنا إلى أماكن جديدة: نحن 3 الآن"، بينما جاء في التعليق المرفق: “يحلمان بمنزل تتردد فيه أنغام الموسيقى، وتملؤه الضحكات، وتتجذر فيه قيم اللطف والاحترام... كل ما نفعله وكل ما نحن عليه... هو من أجلك”.

"أم إلياس" و"أبو إلياس"

تقارير إعلامية أكدت أن المولود المنتظر سيكون ذكرًا، وسيُطلق عليه اسم إلياس تيمّنًا بوالد ناصيف الراحل.

الزوجان اللذان دخلا القفص الذهبي في 1 يوليو 2024، احتفلا بذكرى زواجهما الأولى في يوليو 2025 بنشر فيديو مؤثر من الزفاف، على أنغام أغنية ناصيف الشهيرة "حبيبي وبس".

قرطاج الدولي... تلميح من فوق المسرح

وكان الفنان ناصيف زيتون أحيا مؤخراً حفلًا ناجحًا في مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ 59 حيث امتلأت مدرجاته بجمهور غفير فاق عدده 10 آلاف شخص ضمن مشاركة هي الرابعة له في المهرجان حيث يحظى بشعبية واسعة في تونس. وكانت بدأت مشاركة ناصيف زيتون الأولى بمهرجان قرطاج الدولي في العام 2017 ثم 2019 فـ 2023 و2025. الحفل اتسم بالنجاح والانسجام التام بين الفنان وجمهوره الذي يحفظ أغانيه وراح يرددها معه. وبدا ناصيف زيتون في أقصى سعادته أمام هذا المشهد المتناغم مع جمهوره وكان يتحدث إليه ويمازحه بين الحين والآخر، كاشفًا أنه ومن شدة حبه لهم يصطحب في كل مرة يأتي إلى قرطاج أحدًا من أفراد عائلته، ومنها اصطحابه مرة لوالدته حيث علا التصفيق لدى ذكر ناصيف لها، وهذا العام أخبرهم أنه اصطحب زوجته النجمة دانييلا رحمة التي رافقته في حفله التي ما أن ذكرها ناصيف حتى قوبلت بوابل من التصفيق لدى إعلانه على المسرح أنها ترافقه، مرحبين بها في تونس، لأنها زوجته من جهة، ومن جهة أخرى لحجم النجومية التي تحظى بها أيضًا دانييلا في تونس بفضل أعمالها الناجحة التي يتابعها الجمهور التونسي.

وفي حديثه مع الجمهور على المسرح قال ناصيف زيتون: " يكبر قلبي برؤية المحبين في هذا الحفل. وأرحب بكم جميعًا فردًا فردًا. في السنوات الماضية اصطحبت والدتي معي إلى المهرجان ومن شدة حبي لكم أصطحب دومًا أفرادًا من عائلتي واحدًا تلو الآخر في كل مرة آتي بها إلى المهرجان. واليوم اصطحبت معي المدام. دعواتكم لنا في السنة القادمة أو التي تليها أن نصطحب أيضًا أولادنا معنا". وقد فسر البعض هذا التصريح أنه تلميح ذكي من ناصيف زيتون للإعلان بأن دانييلا قد تكون بالفعل حامل عندما قال "دعواتكم لنا بأن نصطحب معنا العام المقبل أولادنا إلى المهرجان" علمًا أنه عاد فاستدرك "أو العام الذي يليه" ربما لأنه لا يريد أن يعلن عن ذلك مباشرة.

بياف 2025... جائزة وتمويه ذكي

بعدها وضمن فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان BIAF، تسلّمت دانييلا جائزة عن دورها في مسلسل "نفس"، لكن المفاجأة جاءت حين هنأها المقدم نيقولا معوض ليس فقط على الجائزة، بل على "الخبر السعيد".

ابتسمت دانييلا، وردت مازحة: "اتجوزت متأخر يا نيقولا"، لكن معوض تابع قائلاً: "شيء تاني غير الزواج... سلمي على ناصيف وإن شاء الله بيتكم يضل عمران بالفرح".

حفل سري للكشف عن النوع

أخبار متداولة تحدثت عن تنظيم حفل خاص بعيد عن الأضواء للكشف عن نوع الجنين، اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وبإجراءات أمنية مشددة شبيهة بحفل الزفاف، شملت جمع الهواتف المحمولة من الحضور.

التسريبات أشارت إلى أن الحفل كشف أن دانييلا حامل بصبي، لتبدأ منذ تلك اللحظة ألقاب "أم إلياس" و"أبو إلياس" بالانتشار.

ذكرى الزواج الأولى... مشهد من فيلم رومانسي

في ذكرى زواجهما الأولى، نشر الثنائي فيديو يظهرهما يركضان وسط الطبيعة، محاطين بالأهل والأصدقاء الذين يلقون عليهما الزهور البيضاء، في لقطة سينمائية حالمة.

دانييلا علّقت على الفيديو بكلمات مقتبسة من أغنية زوجها: "حبيبي وبس... منذ سنة واحدة"، مرفقة قلبًا أحمر ووسم #ذكرى_زواجنا.

وسبق أن تصدر خبر حمل الفنانة دانييلا رحمة مؤخرًا الترند في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أشارت تقارير صحفية بأن الزوجين الشهيرين دانييلا رحمة و ناصيف زيتون ينتظران مولودهما الأول مع الترجيح بأنه تمّ الكشف عن نوعه وسيكون صبيًا وسيحمل اسم الياس تيمنًا باسم والد الفنان ناصيف زيتون، الياس زيتون الذي توفي في العام 2018. وكان الفنان ناصيف زيتون يردد دومًا في لقاءاته أنه إذا رزقه الله بصبي سيطلق عليه اسم الياس. حتى أن الفنانة دانييلا رحمة باتت تلقب بـ "أم الياس" بعد أشهر قليلة من زواجها من الفنان ناصيف زيتون وفي كل مرة كانت تتردد إشاعة حملها كثيرً في الأشهر الماضية. وفي إحدى المرات تناولت دانييلا الأمر بضحكة قائلة:" بعد انتشار الخبر بالصحافة ومواقع التواصل شعرت بصدمة. وما أن استيقظنا ناصيف ومازحنا وأنا في اليوم التالي وتساءلنا معًا: هل نقول مبروك لبعض"؟ ولكن ثمة تصريح أدلى به ناصيف خلال حفله أمس في قرطاج فسره البعض أنه يؤكد أنهما ينتظران مولودهما الأول.

