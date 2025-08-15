جينيفر لورانس من عارضة أزياء الى ممرضة مساعدة وصولاً الى هوليوود

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 03:58 مساءً - تحتفل النجمة العالمية جينيفر لورانس Jennifer Lawrence يوم 15 أغسطس بذكرى ميلادها من كل عام، وتعد من أشهر نجمات هوليوود اللاتي حققن شهرة واسعة في عالم السينما والدراما العالمية، حيث تتمتع بجمال أوروبي جذاب وموهبة تمثيلية عالية جعلتها تفوز بالعديد من جوائز الأوسكار والتكريمات.

لكن قبل ان تصبح احدى نجمات هوليوود والأعلى أجراً بينهن، مرت حياة جينيفر لورانس بمحطات مهمة قد تخفى عن جمهورها ومحبيها، هذه المحطات كانت كفيلة لتثبت عزيمتها وقدرتها على تحقيق حلم التمثيل والشهرة والأضواء.

لمناسبة ميلادها، نلقي الضوء على جوانب من حياة جينيفر لورانس من عرض الأزياء الى التمريض وصولاً الى هوليوود من خلال هذا المقال.

طفولتها وانطلاقتها

وُلدت جينيفر لورانس في لويزفيل، كنتاكي. ولديها شقيقان أكبر منها. ونشأت في مزرعة خيول. كانت طفلة رياضية، حيث شاركت في رياضة التشجيع والهوكي والكرة اللينة.

وفي سن الرابعة عشرة، قررت ممارسة التمثيل وعرض الأزياء، وانتقلت إلى نيويورك مع والدتها للبحث عن وكيل مواهب.

منذ طفولتها حملت جينيفر لورانس موهبة التمثيل، حيث مثلت في مسرحيات المدرسة الموسيقية. وفي سن 14، كانت في مدينة نيويورك عندما رصدها احد مكتشفي المواهب. فانتقلت إلى لوس أنجلوس، وبدأت مشوارها الفني من خلال لعب أدوار ضيفة في البرامج التلفزيونية. أما الدور الرئيسي الأول لها كان كعضو رئيسي في المسرحية الهزلية the bilingual show (2007-2009).

قدمت جينيفر لورانس أول أدوراها في الأفلام في دور مساعد في Garden Party (2008)، وكانت انطلاقتها عند لعبها دور مراهقة تعاني من الفقر في فيلم الدراما winters bone (2010).

حققت لورانس شهرة أوسع في فيلم رجال-إكس: الدرجة الأولى (2011)، وفي أجزاء سلسلة أفلام إكس مان (2011–2019).

مهنة التمريض وعرض الأزياء

عملت جينيفر لورانس كممرضة مساعدة في معسكر للأطفال قبل أن تصبح ممثلة مشهورة. حيث عملت في مخيم صيفي للأطفال أقامه والداها. وقد صرحت سابقًا أنها كانت تخطط لدراسة التمريض إذا لم تنجح في التمثيل.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت جينيفر لورانس اهتمامًا كبيرًا بالرعاية الصحية للأطفال، حيث تبرعت بمبلغ 2 مليون دولار لإنشاء وحدة عناية مركزة قلبية في مستشفى الأطفال، وفقًا لموقع Hello Magazine.

كما عملت جينيفر لورانس كعارضة أزياء في وقت مبكر من حياتها. قبل أن تصبح ممثلة مشهورة، فقامت بجلسة تصوير لصالح شركة "أبيركرومبي آند فيتش". ومع ذلك، لم تنجح هذه التجربة كما كانت تأمل، حيث لم يتم استخدام أي من صورها في الإعلانات، وفقًا لمجلة بيزنس إنسايدر.

شهرتها المهنية وأبرز الجوائز التي حققتها

تزامناً مع ما سبق، استمرت شهرة جينيفر لورانس في النمو مع دور البطولة بشخصية كاتنيس إيفردين في سلسلة أفلام The Hunger Games (2012-2015) التي جعلتها أعلى بطلات أفلام الأكشن تحقيقًا للأرباح في التاريخ.

استمرت لورانس ونجحت في كسب العديد من الجوائز، خصوصًا بالتعاون مع المخرج ديفيد أو راسل. حيث أربحها أداؤها لشخصية أرملة مكتئبة في الفيلم الرومانسي المعالجة بالسعادة (2012) جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، مما جعلها ثاني أصغر فائز بالجائزة.

فازت لورانس في وقت لاحق بجائزة البافتا لأفضل ممثلة في دور مساند عن لعبها دور زوجة مضطربة في الكوميديا السوداء American Hustle (2013).

كما تلقت جوائز الغولدن غلوب عن أدوارها في كلا الفيلمين السابقين، وكذلك دورها في فيلم جوي (2015). منذ ذلك الحين، لعبت لورانس دور البطولة في فيلم الخيال العلمي الرومانسي الركاب (2016)، وفيلم الرعب النفسي أم! (2017)، وفيلم التجسس العصفور الأحمر (2018).

في عام 2015، أسست «مؤسسة جنيفر لورانس»، والتي تؤيد وتدعو لدعم نوادي الفتيان والفتيات في أمريكا ودورة الألعاب الأولمبية الخاصة. في 2018، أسست لورنس شركة جثة ممتازة.

عند عمر 20 عاما، كانت جينيفر لورانس ثاني أصغر ممثلة تترشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة. عند عمر 22، شاركت في الفيلم الكوميدي والرومانسي المعالجة بالسعادة، وحصلت بسببه على جائزة الأوسكار، والغولدن غلوب، وجائزة ساتالايت، وجائزة الروح المستقلة، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأفضل ممثلة، مما جعلها أصغر شخص على الإطلاق يتم ترشيحه لاثنين من جوائز الأوسكار لأفضل ممثلة، وثاني أصغر ممثلة تربح الجائزة.

