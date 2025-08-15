بعد كتالوج.. ريهام عبد الغفور بطلة مسلسلين وفيلمين قريباً

في الدراما ريهام عبد الغفور تستعد لمسلسلين

ريهام عبد الغفور مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في السينما

ظهور خاص في مسلسل "كتالوج"

بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخراً بمسلسل "كتالوج"، تواصل الفنانةتعزيز حضورها القوي في الساحة الفنية، حيث تعاقدت على بطولة مسلسلين جديدين وفيلمين سينمائيين، لتبشر جمهورها ومتابعيها بموسم فني استثنائي يجمع بين الكوميديا والتراجيديا على شاشتي التلفزيون والسينما وتؤكد على استمراريتها الفنية في الفترة الأخيرة.تستعد ريهام عبد الغفور لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم "" يجمعها بالفنان شريف سلامة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، والعمل قصة وإخراج تامر نادي، إنتاج صادق الصباح، ويشارك فيه أيضاً كل من هنادي مهنا، ومحمد كيلاني، والعمل يجمع ريهام وشريف للمرة الثالثة في الدراما بعد مسلسلي "" عام 2017، و"" في 2014.قد تحب قراءة.. ريهام عبد الغفور تعترف بخضوعها لإجراءات تجميليةوفي نفس السياق تعاقدتعلى بطولة مسلسل ثانٍ بعنوان "" مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، من إخراج تامر عشري، وإنتاج أحمد فهمي، ومقرر تصويره قريباً بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي أبطاله، لعرضه في موسم الـ Off Season.وعلى صعيد السينما تنتظرعرض فيلم "" الذي يجمعها بالفنانويتناول أزمة الغش في الامتحانات بشكل عام وتأثيره على الطلاب والمجتمع، وذلك في إطار كوميدي، حيث تلعب ريهام شخصية مٌعلمة في المدرسة التي تدور فيها الأحداث، وتُحاول بكل الطرق منع الغش في الامتحانات، ولكنها تواجه العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.فيلم "" من بطولة:، باسم سمرة، ومصطفى غريب، حاتم صلاح، أنعام سالوسة، فاتن سعيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وكان مقرراً أن تقدم بطولة الفيلم الفنانة نيللي كريم وبمشاركة مصطفى خاطر ولكن التحضيرات توقفت قبل العودة مرة أخرى بتغيير أبطال الفيلم.اقرئي أيضاً.. ريهام عبد الغفور تنتعش سينمائياً بعد التواجد على استحياءوتعملعلى التحضير لفيلم ثانٍ يحمل اسم "" بمشاركة الفنان محمد ممدوح وإخراج أحمد حمدي، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، لتسجل ريهام تعاوناً جديداً مع محمد ممدوح بعدما قدما سوياً مسلسل "رشيد" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023.يذكر أنشاركت مؤخراً بظهور خاص في مسلسل "" بطولة محمد فراج والذى انطلق الشهر الماضي على منصة Netflix، ويشارك في البطولة سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، والطفلان على البيلي وريتاج عبدالعزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.مسلسل ""، يروي حكاية "يوسف"، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته "أمينة"، بعيداً عن تفاصيل حياة أطفاله اليومية، وعاجز عن التواصل معهم، يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها أمينة قبل وفاتها؛ تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال. لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانباً من ذاته لم يكن يعرفه.