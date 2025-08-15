نانسي عجرم تعلق على تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

نانسي عجرم توجه رسالة إلى أنغام : سلامة قلبك

عم بقرا اليوم اخبار إيجابية وحلوة عن #أنغام بتمنى من قلبي تكون صحيحة ونرجع نشوفها بأسرع وقت بين جمهورها وعكل مسارح الوطن العربي. سلامة قلبك @Angham ❤️ — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 15, 2025

محمود سعد بيطمئن الجمهور على حالة أنغام الصحية

ألبوم نانسي عجرم الجديد

الرؤية الإبداعية البصرية للحملة والألبوم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 07:06 مساءً - في رسالة محملة بكل الحب، أعربت النجمة اللبنانيةعن سعادتها بسماعها أخبارًا مطمئنة حول الحالة الصحية للفنانة، حيث قامت الأخيرة باستئصال كيس حميد موجود على البنكرياس من خلال منظار طبي في ميونخ بألمانيا، وأكد الأطباء أن هذا الأمر لا يشكل أي خطورة على حياتها، وبعد أيام خضعت لجراحة ثانية لاستئصال باقي الكيس وجزء من البنكرياس حتى تستكمل حياتها من جديد بشكلٍ طبيعي، لكنها ستخضع لمتابعة طبية دقيقة على فترات.بعد رسالة الإعلاميالمطمئنة على صحة النجمة، أعربت الفنانة اللبنانيةعن سعادتها بها، وكتبت من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إكس"، قالت فيها : " عم بقرا اليوم اخبار إيجابية وحلوة عن أنغام بتمنى من قلبي تكون صحيحة ونرجع نشوفها بأسرع وقت بين جمهورها وعكل مسارح الوطن العربي. سلامة قلبك". — Nancy Ajram (@NancyAjram)وكان الإعلاميقد طمأن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام؛ وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك" : "عدد كبير جداً من رسائل الصفحة الفترة دي من جمهوراللي عايز يتطمن عليها، والحقيقة إن محبتكم واصلة وفارقة جداً جداً. الحمد لله أنغام بتتحسن وأرقام تحاليلها في تحسن، لكن لسه ماوصلتش للمرحلة اللي تقدر تخرج بيها من المستشفى ولسه الألم الشديد".وأضاف: "العملية ماكانتش سهلة، وهي الحمد لله اجتازت فترة صعبة. دعواتكم ربنا يهون الفترة الجاية، وتخرج وترجع بالسلامة قريب إن شاء الله".في سياق آخر أطلقتألبومها الجديد كحدث فني متكامل، تتداخل فيه الأبعاد الموسيقية، البصرية، والتعبيرية في تناغم مذهل. "نانسي 11" أكثر من مجرّد ألبوم، إنه مشروع يعكس نضجاً فنياً نادراً، وإصراراً على التجديد وعلى إعادة ابتكار مضمون موسيقي بصري يرقى إلى أهم الإصدارات التي تشهدها الساحة الموسيقية عالمياً.بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، تنوعت الأغاني من حيث الشكل والمضمون، من الرومانسي والدرامي إلى الإيقاعي الراقص، في مقاربات موسيقية جريئة شكّلت مفاجأة حتى لجمهور نانسي الأكثر وفاءً. تعاونات نوعية مع أسماء راسخة، وأخرى جديدة ضخت في الألبوم نفساً معاصراً، فكان لكل لحن بصمته، ولكل نص روحه، ولكل توزيع حكاية.لا يقتصر تميز "نانسي 11" على الجانب السمعي فقط، بل يمتد إلى "الرؤية الإبداعية البصرية للحملة والألبوم"، حيث تتداخل العناصر المرئية التي تبرز التناقضات الغنية التي تشكّل الهوية الأنثوية وطاقتها. نانسي في هذا الألبوم تظهر جرأة غير مسبوقة، ليس فقط كصانعة للاتجاهات الموسيقية، بل أيضاً كمبدعة بصرية بامتياز، تقدم أعمالاً تتجاوز حدود الموسيقى، لتصبح فنوناً بصرية متكاملة، وبذلك تؤكد نانسي عجرم من جديد أنها نجمة من العالم العربي؛ تُقدم إصدارات تُلبي المعايير العالمية على جميع المستويات، وتُثبت قدرتها على أن تكون رائدة في الموسيقى، الموضة، والإبداع البصري.قد يعجبكم مشهد عفوي يجمع نانسي عجرم وابنتها الصغرى (فيديو)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».