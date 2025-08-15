نجوى كرم تحسم الجدل حول شائعة انفصالها .. هذا ما قالته!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 08:12 مساءً - تصدر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم ترند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تردد شائعات حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني بعد مرور عام واحد على زواجهما.

هكذا ردت نجوى كرم على شائعة انفصالها!

في ظل النجاحات التي تحققها النجمة اللبنانية نجوى كرم وحفلاتها الغنائية الناجحة؛ خرجت كرم عن صمتها لترد على الشائعة التي ترددت حول انفصالها عن زوجها؛ وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إكس".

حيث قالت: " بعدني عايشة بنشوة نجاحاتي ابتداءً من مهرجان عمّان الكبير وصولاً لعرس قرطاج .. الحلم بيولّد حلم أكبر وأكبر .. اهدائي إلكن ولحبّي الأبدي .. انت شريك قلبي شريك عمري ورفيق العمر وسندي".

نجوى كرم تحذر جمهورها من الالتفات للشائعات

كما وجهت نجوى كرم رسالة أخرى إلى جمهورها؛ دعتهم من خلالها على عدم الالتفات لأي شائعات مغرضة والتي تظهر في أكثر اللحظات نجاحًا بالنسبة لها، حيث كتبت: " في ناس رح يفقعوا من النجاح الكبير يللي حققناه .. نحن بقوة الله الأقوى واوعا تخلّوا حدا يلهيكن عن تفوّقاتنا وتميّزنا".

نجوى كرم تتحدث عن زوجها: مهم أسمع رأيه دائمًا

وخلال حديثها الأول عبر وسائل الإعلام عن زوجها عمر الدهماني قالت نجوى في وقت سابق عبر موقع "ET بالعربي"؛ وذلك خلال كواليس برنامج "Arabs Got Talent"، حيث قالت: " بحب آخد رأيه وبحب لما يقلي ولا غلطة... بوثق برأيه ويهمني".

وكانت نجوى قد أعلنت زواجها في 29 يونيو 2024 خلال حفلها في رومانيا، مرتدية فستانًا أبيض قالت إن له قصة خاصة مرتبطة بزفافها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

صيف غنائي ناجح لنجوى كرم

تعيش الفنانة نجوى كرم حالة من النشاط الفني، حيث أحيت عددًا من الحفلات الغنائية الناجحة ما بين تركيا والأردن وتونس، وكان أحدثها حفلاتها بمهرجان قرطاج، والذي أقيم مساء 9 أغسطس 2025 ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته 59 وبعد غياب للنجمة عن مهرجان قرطاج دام لسنوات.

حضر حفلها فئات عمرية متنوعة الذين تفاعلوا معها وهتفوا بإسمها ورددوا أغانيها وصفّقوا لها وتمايلوا على إيقاع أغانيها، مما دفعها للتوجه نحوهم لكي تشاركهم هذا الشعور الجميل، قائلة "زقّف، زقّف".

وقد استهلّت نجوى كرم حفلها بشعار أطلقته للترويج لحفلها على مسرح قرطاج الأثري "عزّك دايم يا قرطاج" فتغنّت به وردّدته على جمهورها بصوتها الحماسي والمؤثّر ورافقها عازف الطبل بإيقاعات طبله ورقصه للدبكة. وغنت باقة من أغانيها القديمة والجديدة فمن ألبومها الجديد "حالة طوارئ" ،غنت"يلعن البعد"، وأغنية أيا أنا بدّك".

ومن قديمها غنت "ما في نوم" من كلماتها ومن ألحان وسام الأمير، "خيروني ابن العم"، " أنا ما فيّ حبك أكثر من عيني"، "حكم القاضي"، "هيدا حكيّ"، "لا تبكي يا ورود الدار"، و"خليني شوفك بالليل".

أسعدت نجوى كرم جمهورها أيضاً بأغانٍ من التراث ومن المواويل اللبنانية فغنت "ميجانا يا ميجانا، وغنت" كبرنا يا بيّ "فهذا اللون الجبلي يليق ويتماشى مع صوتها الجبلي وهو جزء من هويتها.

