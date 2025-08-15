أحمد فؤاد سليم: يوسف شاهين كان مجنونًا فنياً وعادل إمام أشاد بتمثيلي بالفصحى

الجمع بين الدراسة والعمل في الهيئة العربية للتنصيع

تجربته مع المخرج يوسف شاهين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 08:12 مساءً - كشف الفنانعن محطات بارزة في حياته الشخصية والفنية، وذلك خلال استضافته في برنامج "" الذي يذاع على شاشة ON، حيث تحدث عن دراسته في، ورحلته في عالم الفن كما تطرق إلى تجربته مع المخرج، وماذا قال له عادل إمام ومحمود ياسين عن إتقانه اللغة العربية الفصحى؟استهل أحمد فؤاد سليم حديثه بالعودة إلى بداياته، موضحا أنه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1974، وتخرج في 1978، بعد رحلة شاقة جمع خلالها بين الدراسة والعمل، حيث كان يعمل في الهيئة العربية للتصنيع في وردية ليلية، ثم يقضي نهاره في الدراسة، قائلاً: "كنت بخلص المعهد الساعة 4 أو 5، وكنت بحسب وقت النوم وأنا راجع في الأتوبيس".قد تحب قراءة.. رحلة بين العصور.. أبرز الأفلام والمسلسلات عن السفر عبر الزمنوتحدث الفنانعن مسيرته المسرحية الحافلة، مؤكداً أنه قدم أعمالًا مميزة على مسارح الدولة والقطاع الخاص، وتعاون خلالها مع كبار النجوم. مؤكداً حبه الشديد للعمل، قائلاً: "أنا بحب أشتغل، لو قعدت في البيت أمرض، ولو قعدت في البيت ببقى بقرأ"، ليعكس بذلك شغفه الدائم بالفن والثقافة طوال الوقت.واعتبرتجربته مع المخرج العالمي يوسف شاهين مرحلة فارقة في مشواره، واصفاً إياه بـ"الفنان المجنون الذي لا مثيل له". واستعاد ذكريات أول مشهد صوره معه، قائلاً: "أول شوت ليا معاه عدته 20 مرة، وطلب مني أقول الجملة من غير ما أمثل، كان عايز الصدق الفني". مضيفاً "كان إنساناً بكل معنى الكلمة، لكنه كان أحياناً يتصرف بغرابة كنوع من الدفاع عن نفسه".وعن إتقانه التمثيل باللغة العربية الفصحى، كشفأن الزعيم عادل إمام قال له: "لما بشوفك بتمثل بالفصحى بحس إنك بتمثل بالعامية"، بينما أخبره محمود ياسين: "بحاول أمسك لك غلطة في الفصحى لكن بلاقيك بتمثلها بإتقان". وأرجع ذلك إلى حرصه على فهم ما يقدمه قبل تجسيده على المسرح أو أمام الكاميرا.إقرئي أيضاً.. محمود سعد بعد ظهور نتيجة تحاليل أنغام: تتحسن يوميًا وتجاوزت أصعب مرحلة بشجاعةيذكر أن آخر أعمالالفنية، مسلسل "" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، ودارت أحداثه حول حكيم، الذي يعمل في التنقيب عن الآثار وتجارتها في صعيد مصر؛ حيث تولى إدارة أموال عائلته بعد أن يضع عمه كل أملاكه بين يديه بسبب ذكائه وثقته به؛ ليواجه حكيم صراعات ومؤامرات من أبناء عمه بسبب الطمع في الثروة والسلطة.مسلسل "" يشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، كلٌّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».