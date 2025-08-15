ريهام عبد الغفور تبكي متأثرة وتكشف كواليس فقدان والدها: كسرني نصفين

ريهام عبد الغفور تكشف كواليس فقدان والدها : كسرني نصين

View this post on Instagram A post shared by يارا احمد - Yara Ahmed (@_yaraahmed1)

ريهام عبد الغفور تكشف علاقتها بوالدها

مسلسل "كتالوج"

انتعاشه فنية لريهام عبد الغفور

https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMXruCSNre1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 09:57 مساءً - بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققته الفنانةمؤخرًا، بعد عرض مسلسلها "كتالوج" مع الفنان؛ كشفت الفنانة متأثرة عن معاناتها الكبيرة بعد فقدان والدها النجم الكبير، موضحة أنها لم تتخط حتى الآن رحيله، مؤكدة على تركه أثرًا عميقًا بداخلها.تحدثت الفنانةعن أثر رحيل والدها، كاشفة أنها لم تتخط وفاته حتى الآن، والأمر الذي أثّر عليها كثيرًا أثناء أدائها مسلسلها "كتالوج"؛ وذلك خلال مقابلة مع الإعلامية يارا أحمد في برنامج "بعد الغياب"، حيث قالت : "طول فترة تصوير مسلسل "كتالوج" حسيت أني كبرت أوي، كنت بعاني جدًا، ومش عارفة أشتغل خالص، دلوقتي بس أنا ممتنة لربنا إن المسلسل عجب الناس، لأن وقتها كنت حاسة إني مش قادرة أعمل أي حاجة".وتابعت: "فكرة التخطي مش مستوعبها، أنا حاليًا ابني عنده 24 عامًا لحد اللحظة دي مش مستوعب ومش عارف يقود سيارته، وكأني حد كسرني نصين، أنا حواليا ناس فقدوا ناس قريبين منهم، لكن كان الموضوع معاهم أسهل".وعن علاقتها بوالدها ومدى تعلقها الكبير به؛ أضافت: "أنا متعلقة بوالدي جدًا، وهو شخص عرف يسيب أثر في كل الناس اللي عرفوه، حتى لما كان يضحك، كنت بحس إنه ضحكته وهو نفسه جاية من الجنة".وأكملت : "الفقد مش بس في يوم الجنازة أو العزا، اللحظات الصعبة بتيجي كل يوم، في مواقف صغيرة لكن وجعها كبير".يذكر أن الفنان القديررحل عن عالمنا في ديسمبر عام 2023 وذلك بعدما تعرض لحادث سير مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتسبب هذا الحادث في رحيله على الفور.أطلعوا على في ذكرى ميلاده... لقطات جمعت أشرف عبد الغفور بابنته ريهاميذكر أنشاركت مؤخراً بظهور خاص في مسلسل "كتالوج" بطولةوالذى انطلق الشهر الماضي على منصة Netflix، ويشارك في البطولة سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، والطفلان علي البيلي وريتاج عبدالعزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.مسلسل "كتالوج"، يروي حكاية "يوسف"، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته "أمينة"، بعيداً عن تفاصيل حياة أطفاله اليومية، وعاجز عن التواصل معهم، يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها أمينة قبل وفاتها؛ تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال. لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانباً من ذاته لم يكن يعرفه.كما تعيش الفنانةحالة من النشاط الفني، وذلك بعد تعاقدهاعلى بطولة مسلسلين جديدين وفيلمين سينمائيين، حيث تستعد ريهام عبد الغفور لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم "سنجل مازر فازر" يجمعها بالفنان شريف سلامة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، والعمل قصة وإخراج تامر نادي، إنتاج صادق الصباح، ويشارك فيه أيضاً كل من هنادي مهنا، ومحمد كيلاني، والعمل يجمع ريهام وشريف للمرة الثالثة في الدراما بعد مسلسلي "رمضان كريم" عام 2017، و"الخطيئة" في 2014.وفي نفس السياق تعاقدتعلى بطولة مسلسل ثانٍ بعنوان "خمس نجوم" مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، من إخراج تامر عشري، وإنتاج أحمد فهمي، ومقرر تصويره قريباً بعد الانتهاء من التعاقد مع باقي أبطاله، لعرضه في موسم الـ Off Season.وعلى صعيد السينما تنتظرعرض فيلم "برشامة" الذي يجمعها بالفنان، ويتناول أزمة الغش في الامتحانات بشكل عام وتأثيره على الطلاب والمجتمع، وذلك في إطار كوميدي، حيث تلعب ريهام شخصية مٌعلمة في المدرسة التي تدور فيها الأحداث، وتُحاول بكل الطرق منع الغش في الامتحانات، ولكنها تواجه العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.فيلم "برشامة" من بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، ومصطفى غريب، حاتم صلاح، أنعام سالوسة، فاتن سعيد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وكان مقرراً أن تقدم بطولة الفيلم الفنانة نيللي كريم وبمشاركة مصطفى خاطر ولكن التحضيرات توقفت قبل العودة مرة أخرى بتغيير أبطال الفيلم.وتعمل ريهام عبد الغفور على التحضير لفيلم ثانٍ يحمل اسم "خريطة رأس السنة" بمشاركة الفنان محمد ممدوح وإخراج أحمد حمدي، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، لتسجل ريهام تعاوناً جديداً معبعدما قدما سوياً مسلسل "رشيد" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023.يمكنكم قراءة ريهام عبد الغفور تنتعش سينمائياً بعد التواجد على استحياءلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».