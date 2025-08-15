تامر حسني يتحدث عن بسمة بوسيل: باخد رأيها لحد دلوقتي

تامر حسني عن بسمة بوسيل: بتسمع معايا الأغاني وبتختار

بسمة بوسيل: تامر حسني أضاف لي وإحنا بنكمل بعض

بسمة بوسيل عن تامر حسني: إحنا زملاء

بسمة بوسيل تهنئ تامر حسني على ألبوم لينا معاد

ألبوم "لينا معاد"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 09:57 مساءً - على هامش استعداده لإحياء حفل غنائي ضخم، على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين 2025، حيث يشارك بالمهرجان للمرة الثالثة على التوالي؛ تحدث النجمعن مدى قوة العلاقة التي تربطه بطليقته وأم أولاده الفنانة، مؤكدًا على استعانته بآرائها الفنية ورجوعه الدائم إليها حتى بعد الانفصال، مشيرًا أن الاحترام بينهما لا يزال قائمًا، وأن رأيها ما زال يحظى بثقته في اختياراته الغنائية.تحدث النجمعن علاقته بأم أولاده الفنانة، من خلال لقاء تلفزيوني على قناة " ON "؛ حيث قال: " من زمان جدًا، وأنا بكتب أو بلحن، كانت بسمة وأمي دايمًا بيسمعوا معايا ويختاروا، وفعلًا أغنية "لينا ميعاد" كنت عرضتها عليها وحبتها جدًا، وسألتها أنزلها ولا لأ، قالتلي: تنزل طبعًا".وأضاف تامر : "وبسمة أيضًا في الغناء أصبحت محترفة، وحاليًا بتقترح عليا أني أضيف عُرب معينة أثناء غنائي، فأقول لها حلوة جدًا ، فترد عليا موضحة أنها وأخداها مني من الأساس، وأنا حتى الآن بأخذ رأيها".في السياق ذاته كانت الفنانةقد كشفت عن العديد من التفاصيل حول طبيعة علاقتها بطليقها ووالد أبنائها النجم، موضحة مدى تأثيره في حياتها الفنية بجانب الشخصية، مؤكدة على صفو العلاقة بينهما وسلامها؛ وذلك خلال حلولها ضيفة الإعلامية جيهان عبد الله في برنامجها "أجمد 7" المذاع عبر أثير إذاعة نجوم "FM"، حيث قالت: "تامر حسني أضاف لي الكثير في حياتي الفنية، وتعلمت منه الكثير جداً وهو شاطر جداً في عمله وبيتعب جداً فيه".وأضافت بوسيل: "هو فنان موهوب جداً بالتأكيد، وأنا كنت عايشة معه وبشوفه كويس بيعمل إيه في الأستوديو وبيختار الأغاني أزاي وطريقة عمله وبقى عندي خلفية فنية كبيرة وكأني حصلت على كورس مكثف منه في حياتي".كما أكدتعلى تأثيرعلى حياتها الشخصية قائلة: "تامر مأثرش فنياً بس لكن أثر في شخصيتي، أنا عرفت تامر وأنا صغيرة جداً، وكبرت معه ونضجت معه وهو أبو أولادي وخلاني أم، وبالمناسبة إحنا أصحاب جداً حالياً أكثر".أطلعوا على بسمة بوسيل: تامر حسني أضاف لي وإحنا بنكمل بعض ومفيش بينا منافسةوعن التزامن في طرح ألبوماتهما معاً قالت بسمة بوسيل: "إحنا لا نتنافس، ودلوقتي إحنا زملاء وبنكمل بعض، وأنا سمعت ألبومه الجديد قبل ما ينزل وكنا نختار الأغاني مع بعض مثل أغنية "لينا معاد"، وفيه أغاني كان تامر عملها أصلاً قبل انفصالنا، وألبومه حلو جداً لأنه يضم تشكيلة متنوعة من الأغاني من حيث الموسيقى وكل شيء، وبتمنى له التوفيق دائماً".كانتمن أوائل المهنئين لتامر حسني بعد طرح ألبومه "لينا معاد"، ونشرت بوستر ألبوم "لينا معاد" عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابها بموقع "إنستغرام"، وكتبت: "مبروك يا تيمو بالنجاح والتوفيق دائماً".لتؤكد بسمة بهذه الرسالة على صفو العلاقة بينها وبين، بعدما تعكّر صفوها بعض الوقت بسبب تصريحاتها ضده في أحد البرامج قبل شهرين، إلا أن تامر علّق على ذلك وأكّد على عدم غضبه منها.يشار إلى أنطرح في بداية موسم الصيف ألبومه الجديد والذي حمل اسم "لينا معاد" يضمّ 15 أغنية، تعاوَن خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أسماء الأغاني كالتالي: "الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وِحش، هيموت ويرجع، مستني إيه؟، حفلة تخرج من حياتي وملكة جمال الكون".ذلك إلى جانب دويتو غنائي جديد جمعه ب، وحملت الأغنية اسم "الذوق العالي"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد طارق يحيى.قد يعجبكم تامر حسني يعاتب عمرو دياب بعد صراع على الترند: أنت أكبر من كده

