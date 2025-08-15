أصالة من مؤتمرها الصحفي ببيروت: فيروز أصلحت حياتي وأشارك زياد الرحباني في أمه

أصالة: فيروز أصحلت حياتي وأفضالها عليّ تفوق الأهل

سيّدتي الأغلى ياساكنة بقلوبنا بأعلى وأجمل مكان الله يرحم إبنك الفنًان الكبير زياد الرحباني إبن المجد وصنّاع الفنّ البديع وبدعي ربي يمسح بالصبر على قلبك الغالي ويهوّن عليكي هالأيّام الصّعبه ياسيّدة وطني ياطبيبتي ودوائي لجميع أوجاعي بصوتك وشموخك ومقامك العالي ياغاليتنا الله يكون… pic.twitter.com/IeIAuIdY6N — Assala (@AssalaOfficial) July 26, 2025

البحث عن المبرر حتى في الإساءة

ختام برسالة محبة رغم كل شيء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 11:03 مساءً - على هامش مؤتمرها الصحفي ببيروت قبل حفلها الغنائي المرتقب في "الفوروم دي بيروت" غدًا، وصفت الفنانةتأثير السيدةفي حياتها بـ"الجوهري"، مؤكدة أن فيروز أصلحت حياتها وهي ممتنة بأفضالها عليها، متحدثة عن خلافها مع الراحل؛ كما علقت لأول مرة على تصريحاتعنها؛ مشيرة أنه تجمعهما ذكريات جميلة، موضحة صدمتها من التصريحات والتي اعتبرتها في البداية "AI".متابعة وتصوير : حسين برجيأعده للنشر : مي عليردت الفنانةعلى خلفية خلاف قديم مع الموسيقار الراحل؛ حيث قالت : "أنا أعشق هذا الإنسان، وهناك الكثير من الأشياء المشتركة بيني وبينه، أهمها السيدة فيروز، فهي ليست أم زياد الرحباني فقط، بل هي أمي أنا أيضًا وحبيبتي ووطني".وأكملت: "أنا بحب فيروز جدًا ليس فقط كحب مستمع لمغني، ولكن لأن فيروز أصلحت حياتي، ولها علي أفضال مثل أهلي وأكثر، لأنها دائمًا كانت القدوة لنا، وعند سماعها كنت أصلح من مساري بدون أن تقول لي أي كلمة".وتابعت : "فأنا أشارك زياد الرحباني في أمه، وأشاركه في طريقة تناوله لأمور الوطن وطريقة تفكيره .. الله يرحمه".وتعود خلفية الخلاف بين الفنانةوالموسيقار الراحلإلى تصريح سابق للأخير، وصف فيه صوتبأنه "بالغ الحدة"، مشبّهًا طريقتها في الغناء بالصراخ.وحرصت الفنانةعلى دعم ومواساة الفنانةفي رحيل نجلها الفنان، وكتبتتدوينه عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" قالت فيها : "سيّدتي الأغلى، يا ساكنة بقلوبنا بأعلى وأجمل مكان، الله يرحم ابنك الفنان الكبير زياد الرحباني، ابن المجد وصنّاع الفن البديع. بدعي ربي يمسح بالصبر على قلبك الغالي، ويهوّن عليكي هالأيام الصعبة، يا سيّدة وطني، يا طبيبتي ودوائي لجميع أوجاعي بصوتك وشموخك ومقامك العالي، يا غاليتنا، الله يكون معك يا أمّنا اللي أنجبت روحنا، يا عظيمة يا فيروز". — Assala (@AssalaOfficial)كما تطرقت خلال المؤتمر أيضًا للحديث عن تصريحاتالأخيرة عنها؛ والتي وصفتها بـ"المفاجأة" بعد سماعها، حيث بدأتحديثها عنبابتسامة مترددة، وكأنها ما زالت تحاول استيعاب الأمر، قائلة إنها في البداية لم تصدق أن مايا يمكن أن تقول هذا الكلام، وظنت أن ما سمعته قد يكون مجرد فبركة أو مادة ملفقة عبر الذكاء الاصطناعي أو حتى محاولة للإيقاع بينهما.وقالت: "في الأول فكرت كلام مايا دياب Ai أو حدا بيتبلى عليها، لأنها مستحيل تقول هيك. لكن بعدين عرفت إنه حقيقي، واستغربت... لأن كل اللي بينا أيام حلوة وأحلى ذكريات. يمكن تكون غلطانة، ويمكن ما تكون غلطانة، بس أنا دائمًا بشعر إن الدافع ممكن يكون محبة، حتى من الناس اللي بيزعجوني أو بيحاربوني بطريقة معينة أو بيحطوا دابهم ودابي بالسوري".أطلعوا على بعد رد أصالة المثير للجدل عن مايا دياب.. الأخيرة تُهاجمها وتهددهاويذكر أن الفنانةخلال تواجدها بمهرجان بياف، التقت معها كاميرا موقع " ET بالعربي" ورداً على تصريحات النجمةالمثيرة للجدل بعد سؤالها عن ألبوم مايا دياب، قالت دياب: "أول شيء أريد أن أقول لها إنها إنسانة "بلا بقوى".وأضافت مايا مهددة لها: "أريد أن أقول لها إنشالله ما يكون عندي أنا وقت لعمل مؤتمر صحفي غير فني وأحكي فيه عن أصالة.. شكراً".كما أكدتأنها تحاول دائمًا تبرير أي إساءة، معتبرة أن حتى التصرفات التي تبدو سلبية قد يكون وراءها سببًا إنسانيًا أو رغبة في القرب، وأضافت: "أنا ما بقدم غير الفن والحب والعلاقات الطيبة، وما في شيء اسمه علاقة مؤقتة أو ناس قاطعناهم... دائمًا بنتلاقى في محطات الحياة، خصوصًا أنا وجمهوري اللبناني".رغم كل الخلافات أو الجراح، ختمتالمؤتمر برسالة تفاؤل، مؤكدة أن المحبة هي البوصلة التي توجهها في الفن والحياة، وأنها تفضل أن تتذكر اللحظات الجميلة مع الآخرين، حتى وإن جرحوها، لأن الفن بالنسبة لها في النهاية هو رسالة حب لا تنتهي.قد يعجبكم أصالة تواسي فيروز في رحيل زياد الرحبانيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».