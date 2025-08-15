أحمد مالك وهدى المفتي صداقة قوية وثنائية فنية مستمرة في رمضان 2026

كواليس الصداقة: دعم وتفاهم بعيداً عن الأضواء

العمل المُرتقَب في رمضان 2026

نجاحات سابقة مهدت للثنائية

تاريخ التعاون الفني بين أحمد مالك وهدى المفتي

فيلم "رأس السنة" عام 2020

مسلسل "بيمبو" عام 2021

مسلسل "تحقيق" عام 2022

فيلم "كيرة والجن" عام 2022

مسلسل "مطعم الحبايب" عام 2024

برنامج "رامز جاب من الآخر" في رمضان 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 11:03 مساءً - يبدو أنسيشهد عودة واحدة من أبرز الثنائيات الفنية الشابة التي فرضت حضورها بقوة في السنوات الأخيرة، حيث يطل الفنانعلى الجمهور من خلال عمل درامي جديد يحمل اسم "" يستكمل سلسلة نجاحات سابقة جمعتهما، أثبتت أن الكيمياء بينهما ليست عابرة، بل نابعة من صداقة قوية وفهم مشترك يتجاوز حدود الكاميرا.وكشفت السنوات الماضية على قوة الصداقة بين أحمد مالك و، حيث بدأت صداقتهما منذ عدة سنوات خلال مشاركتهما في أحد الأعمال الفنية، وازدادت قوة مع مرور الوقت وتعدد اللقاءات الفنية والاجتماعية، ومؤخراً استطاعا تشكيل ثنائية فنية وتصدرا سويا بطولة عددٍ من الأعمال الفنية.قد تحب قراءة.. أحمد مالك وهدى المفتي من مطعم الحبايب لأولى بطولاتهما في رمضان 2025قالت هدى المفتي في مقابلة سابقة: "أحمد مالك ذكي وهادئ، ومن الأشخاص المريحة في الشغل، لأنه بيشتغل بقلبه وبيحب التفاصيل، وأما بنكون مع بعض في العمل، بنشتغل كفريق دايماً"، بينما وصف مالك هدى بأنها "شخصية صادقة ومجتهدة، ووجودها في أي مشروع يضيف له طاقة جميلة".يجتمع الثنائيمن جديد خلال مسلسل "" من نوعية أعمال الـ15 حلقة تأليف مهاب طارق وإخراج عصام عبدالحميد للعرض في موسم دراما رمضان 2026، ويأتي ذلك بعد اتخاذ الثنائي خطوات تصاعدية في مشوارهما الفني بتقديم كل واحد منهما عمل درامي من بطولته في رمضان الماضي، حيث قدم مالك مسلسل "" بمشاركة طه دسوقي، بينما تصدرت هدى بطولة مسلسل "80 باكو".لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها، فقد التقيا فنياً من قبل في أكثر من عمل، حتى وصلت حصيلة تعاونهما الفني إلى 5 أعمال قبل "سوا سوا"، ولم يكتفِ الثنائي بالتواجد معاً في الأعمال الفنية وإنما، شاركا سويا في الحملات الإعلانية والبرامج التليفزيونية واللقاءات العامة التي أظهرت مدى التناغم بينهما.كانت الانطلاقة المشتركة الأولى بين أحمد مالك وهدى المفتي في فيلم "" بمشاركة اياد نصار، شيرين رضا، بسمة، إنجي المقدم، علي قاسم، ودارت أحداث الفيلم خلال ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء داخل أحد المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرّض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معاً.اقرئي أيضاً.. هدى المفتي ترد على شائعات ارتباطها بـ أحمد مالكظهر الثنائي مجدداً في مسلسل "بيمبو" من 8 حلقات على منصة شاهد، حيث تصدر الثنائي بطولة العمل الذي شارك فيه ويجز ممثلاً لأول مرة، ودارت أحداثه حول مجموعة من الشباب الذين يجدون أنفسهم متورطين في العديد من المشكلات والمواقف الطريفة، وذلك من خلال "بيمبو"، الذي يجسده دوره أحمد مالك، وهو بائع مخدرات يجد نفسه متورطاً في جريمة قتل فتاة واختفاء أخرى، مما يدفعه للتحقيق في هذه الأحداث.تعاون جديد في إطار الجريمة والغموض، حيث التقى الفنانان ضمن أحداث مسلسل "تحقيق" الذي جمع عدداً من النجوم الشباب منهم خالد أنور وتارا عماد ومي الغيطي وعلي قاسم، ودارت أحداثه حول رواية تستفز خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن في حياتهم، فيبدأ هشام (أحمد مالك) في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت.تابعي المزيد.. هدى المفتي: عمري ما جالي عريس وهذه مواصفات فتى أحلاميالتقى مالك وهدى مجدداً في السينما خلال فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية أحمد مراد، وقام ببطولته كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري، والفيلم يرصد حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.آخر تعاون بين أحمد مالك وهدى المفتي جاء في مسلسل "مطعم الحبايب" العام الماضي وتصدر الثنائي بطولة العمل الذى لاقى تقاعلاً كبيراً من الجمهور قت عرضه على منصة شاهد، ودارت أحداث العمل حول المنافسة بين أصحاب المطاعم المختلفة في أحد الأحياء، إلى جانب إظهار حياة العاملين في مجال الطبخ والأسرار الخاصة بهم في وصفات الطعام.قد تحب قراءة.. بعد تصدرهما الترند.. بطلا ولاد الشمس يجتمعان مع بطلات 80 باكو فما القصة؟حل الثنائي أحمد مالك وهدى المفتي ضيفاً حلقة ببرنامج "رامز جاب من الآخر"، وجذبت الحلقة اهتمام الجمهور بعد حفاظ أحمد مالك على هدى المفتي أثناء المقلب، وسط دعمٍ واضح أعاده كثيرون كمشهد جنتل أكسبه، ومهرج لكنه أثر في المتابعين.

