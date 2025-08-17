احتفالاً بمرور 40 عاماً على عرضه.. عودة فيلم The breakfast club لدور السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 12:58 صباحاً - أعلنت شركة "يونيفرسال بيكتشرز" أن فيلم The Breakfast Club سيتم طرحه من جديد بدور العرض السينمائي؛ احتفالاً بمرور 40 عاماً على عرضه للمرة الأولى عام 1985.

موعد عرض فيلم The Breakfast Club

ومن المُقرر أن يتم طرح فيلم The Breakfast Club للكاتب والمخرج جون هيوز بدور العرض السينمائي في 7 و 10 سبتمبر المُقبل، وتدور أحداث الفيلم داخل مدرسة ثانوية، تقع في ضواحي شيكاغو، حول خمسة مراهقين من خلفيات وأفكار مختلفة.

ويشارك ببطولة فيلم The breakfast club كل من بول جليسون، إيميلو إستيفيز، جاد نيلسون، جون كابيلوس، مولي رينغوالد.

'The Breakfast Club' Returning to Theaters in Celebration of 40th Anniversary (Exclusive) https://t.co/IXIypuwxSu — The Hollywood Reporter (@THR) August 16, 2025

تفاصيل عرض فيلم The Breakfast Club من جديد بعد 40 عاماً

— The Hollywood Reporter (@THR)

وكان قد تم عرض فيلم The Breakfast Club لأول مرة بدور السينما في 15 فبراير عام 1985، وحقق حينها نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وأيضاً إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، وأصبح الفيلم حدثاً ثقافياً بارزاً، حيث إن أحداثه والقصة التي تناولها لامست وتراً حساساً للصراع بين الأجيال، ونجح الفيلم في التعبير عن الهوية والرغبة في الظهور، كما كان للفيلم مساهمة في انطلاق مسيرة عدد كبير من أبطاله بالأعمال الفنية، بالإضافة إلى انطلاق فرقة "براتس باك"..



وعن طرح الفيلم للعرض من جديد بدور السينما، قال جيم أور، رئيس التوزيع السينمائي المحلي في "يونيفرسال بيكتشرز"، إن الفيلم يعدّ من أعظم الأفلام التي تناولت أزمات الهوية والاغتراب والتواصل، كما أن الصدق الذي يتمتع به الفيلم وروح الدعابة والحالة الإنسانية مازالت تجذب الجمهور من جميع الأعمار، وأنه لأمر مُشرف أن يتم عرضه من جديد؛ حتى يتمكن الجيل الجديد من معرفة قوة هذا الفيلم.



وفي أبريل الماضي، اجتمع أبطال الفيلم للمرة الأولى منذ إصداره عام 1985، وشاركوا في جلسة نقاش، بمناسبة الذكرى الأربعين لعرضه، والتي أقيمت في مؤتمر C2E2 في شيكاغو.

وحينها قالت مولي رينغوالد، أحد أبطال الفيلم، للحضور، إنها تشعر بتأثر كبير لحضور أبطال الفيلم معاً منذ عام 1985، فيما رأت أن هذا اللقاء مُميز؛ لأنه قد أقيم في شيكاغو، وهو المكان الذي تم فيه تصوير أحداث الفيلم.



