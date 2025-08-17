خبر صادم ومزلزل.. نجوم الفن في صدمة بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 11:13 صباحاً - خيّم الحزن على الوسط الفني في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، عن عمرٍ ناهز 44 عامًا، غرقًا في أحد شواطئ الساحل الشمالي، خلال عملية إنقاذه لابنه، حيث نجح في انتشال طفله من الغرق، بينما لم يتمكن هو من الخروج إلى الشاطئ بسلام، ليرحل في ريعان شبابه، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا مميزًا بعد رحلة إبداعية قصيرة، فضلًا عن صدمة سيطرت على زملائه ومحبيه بالوسط الفني.

منة فضالي: "مش قادرة أصدق الخبر"

وحرص عدد من نجوم وصُنّاع الفن، على نعي مدير التصوير تيمور تيمور، بكلمات حملت قدرًا كبيرًا من ألم الحزن والفراق الممزوجة بحالة من الصدمة وعدم التصديق، أبرزهم الفنانة منة فضالي، التي كتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "يا تيمور مش قادرة أصدق الخبر والله العظيم.. كنا لسه بنتكلم.. ربنا يرحمك برحمته.. البقاء لله صديقي وزميلي العزيز مدير التصوير تيمو تيمور في ذمه الله.. هتوحشني يا صاحبي"، فيما قالت ركين سعد، "قلبنا انكسر يا تيمور... مع السلامة يا صديقي.. لروحك الحلوة المرحة السلام والطمأنينة.. لزوجتك العزيزة وأولادك ولعائلتك وكل أحبابك.. بدعي ربنا يعطيهم القوة و الصبر أمين يا رب.. خبر صادم مفجع ومؤلم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

عمرو يوسف: في الجنة يا صاحبي

عمرو يوسف سبق وتعاون مع تيمور تيمور في أكثر من مشروع فني، مثل "جراند أوتيل"، و"شقو"، قال: "في الجنة يا صاحبي"، فيما كتب الفنان شريف منير، "يا وجع قلبي عليك يا حبيبي.. قمة الطيبة والأخلاق.. إنا لله وإنا إليه راجعون". أما الفنان أحمد حلمي، فقال: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. ادعو له بالرحمة والمغفرة.. ربنا يصبر أسرتك وكل من أحبوك على فراقك".

يسرا: مش قادرة أوصف وجعي وصدمتي

وأبدت الفنانة يسرا، حزنها الشديد بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الناس النضيفة والحلوة بتمشي بسرعة.. الضحكة عمرها ما فارقت وشك يا تيمور يا طيب يا جدع يا كل حاجة حلوة ممكن تتقال عليك.. مش قادرة أوصف وجعي وصدمتي على خبر وفاتك.. ربنا يرحمك ويرزقك الجنة ونعيمها ويصبر أهلك وأصحابك وحبايبك على فراقك يا تيمور.. بعتذر عن عدم الحضور لعدم تواجدي بالبلاد"، فيما قالت الفنانة إلهام شاهين: "الغالى جدًا تيمور.. الطيب الشهم الجدع.. أنقى إنسان وأنضف قلب.. صاحب أجمل ضحكة وأخف دم.. الله يرحمك حبيبي.. صدمتنا كلنا كبيرة.. ربنا يصبر أهلك وأصدقائك ومحبيك.. كل كلمات الرثاء لا تكفى.. ربنا يجعل مثواك الجنة.. هتوحشنا جدًا جدًا جدًا يا غالى".

منى زكي: خبر حزين ومؤلم

وكتبت الفنانة منى زكي: "خبر حزين ومؤلم.. مش مصدقة.. الله يرحمك يا تيمور ويغفر لك كنت أطيب إنسان.. ربنا يصبرنا على فراقك ويصبر زوجتك وولادك وأسرتك وأهلك وأصحابك.. اللهم اسكنه فسيح جناتك وتغمده برحمتك يا أرحم الراحمين".

ريهام عبد الغفور: أطيب وألطف بني آدم

كما كتبت الفنانة ياسمين عبد العزيز: "لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.. أطيب قلب ومن أجدع الناس اللى قابلتهم فى حياتى.. الرجاء الدعاء لتيمور بالرحمة ولأهله ولولاده ولينا بالصبر"، أما ريهام عبد الغفور، قالت: "حزينة حزينة حزينة.. الله يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك ويثبتك عند السؤال يا حبيبي يارب.. يا أطيب وألطف وألذ وأجدع بني أدم وزميل وأخ وصديق.. هتوحشني ضحتك وهزارك اللي ماكنش بيخلص.. ربنا يصبر اهلك وكل حبايبك ويصبرنا علي فراقك.. كسرت قلبنا يا حبيبي".

وكتب الفنان ياسر جلال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. تلقيت من قليل خبر وفاة أخى وصديقى العزيز الفنان الكبير تيمور تيمور، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.. والهم أهله والهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

وأعرب الفنان عباس أبو الحسن، عن حزنه الشديد لوفاة تيمور تيمور، قائلًا: "خبر مزلزل.. وداعًا صديقي ياللي دايمًا كنت مبهج وبتضحك على طول وموهوب وحبيب الكل.. اتشرفت بيك مدير تصوير لمسلسل آسيا، الله يرحمك يا تيمور، لا حول ولا قوة إلا بالله.. نفسي متنخانقش على فلوس ولا نزعل على فرصة ولا نندم على يوم فات أو نقلق على يوم جاي.. الثروة والنجاح هو كم اللحظات الدافئة اللي بتقضيها مع عيلتك وصحابك بتوع زمان، مش زي مبرمجونا الغرب إن قيمتك في متابعيك وجيبك وساعتك ولبسك والشاليه بتاعك.. الدنيا كانت أحسن وأبطئ وأمتع من كدة والناس بسيطة وحقيقية.. أيًّا كان الحياة اللي أنت اخترتها النهاردة بس ممكن تختار جودة ومعنى اليوم بتاعك، لكن بكرة؟!.. فعلًا زي جدودنا ما كانوا بيقولوا: يا مين يعيش؟".

حسام الحسيني: وقف جنبي في البدايات

واستعاد الفنان والمخرج حسام الحسيني، ذكريات أولى مشاريعه الفنية ودور تيمور تيمور في انطلاقته، قائلًا: "الله يرحمك يا عشرة العمر.. الصورة دي أول إعلان أخرجه، وأول إعلان تصوير لحبيبي اللي وقف جنبي من بداية مشواري.. مفيش في أخلاقك ولا أدبك ولا خفة دمك ولا شطارتك ولا جدعنتك وقلبك الأبيض.. رحت شهيد يا حبيبي وده اللي مصبرني.. من فضلكم الدعاء بالرحمة و المغفرة"، فيما كتبت الفنانة بشرى: "مش قادرة أصدق إنك مشيت كده فجأة يا تيمور.. ربنا يرحمك ويصبر كل حبايبك عشان أنت كنت حبيب الكل وصاحب كل الناس ومن أشطر مديرين التصوير اللى اشتغلت معاهم وألطفهم.. مع السلامة".

وكتب الفنان أحمد سعد، "الله يرحمك يا صاحبي.. عشت إنسان ورحلت ملاك.. إلى نعيم الله ورحمته.. اللهم اسكنه الفردوس الأعلى ومتعه بالنظر إلى وجهك الكريم.. إلى اللقاء"، فيما قالت الفنانة وفاء عامر: "ترحموا عليه.. شاب شاطر طيب محترم جار، وابن غالي.. بطل ضحي بنفسه لإنقاذ ابنه.. خالص العزاء لأمه السيدة وفاء، وأخته مي..اللهم اغفر له و ارحمه واعف عنه وصبر أحبابه وأصدقائه"، وقالت الفنانة جيهان خليل: "مش عارفة أصدق ولا أستوعب.. ربنا يصبر كل حبايبك وأسرتك.. مش هننساك يا أطيب قلب.. وجودك في أي عمل مش كان بس بيفرق كثير فنيًا وجماليًا، لا وكمان إنسانيًا، وجودك بيهون الأوقات الصعبة، ده غير إصرارك أنه الكل يكون مرتاح ومبسوط.. صديقي الغالي ربنا يرحمك وتكون في مكان أجمل يا رب".

موعد ومكان جنازة تيمور تيمور

ومن المُقرر أنّ تُقام صلاة الجنازة على تيمور تيمور، عقب صلاة ظهر اليوم الأحد، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، على أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة بالقاهرة الجديدة.

من هو تيمور تيمور؟

تيمور تيمور، ممثل ومدير تصوير، حيث إنه خريج معهد سينما قسم تصوير، قدم مشاريع فنية كثيرة أثناء دراسته في المعهد وشارك في فيلم "الحاسه السابعه" وآخر مع "شباب أون لاين" مع هالة خليل، وقدم أيضاً مجموعة إعلانات ثم عاد مرة أخرى للعمل في مسلسل "الجامعة" وقد قدم فيه دور مدمن، وعمل في فيلم "بعد الموقعة".

ومن أبرز أعمال تيمور تيمور كممثل، فيلم "علي جثتي" للفنان أحمد حلمي، مسلسل "خطوط حمراء" مع أحمد السقا ومحمد عادل إمام، "عرض خاص"، و"إبراهيم الأبيض" وغيرها، أما أعماله كمدير للتصوير، مسلسلات "السيدة الأولى"، "طريقي" لـ شيرين عبد الوهاب، "وريجاتا"، "جراند أوتيل" لعمرو يوسف، "الديزل" لـ محمد رمضان، و"رسالة الإمام" لخالد النبوي وغيرها.

