مشيرة إسماعيل: أنا معتزلتش الفن

حقيقة اعتزالها الفن

مشيرة إسماعيل والمسرح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 12:59 مساءً - خلال الأيام الماضية، تم تداول أنباء حول اعتزال الفنانةالتمثيل، خاصةً وأنها ارتدت الحجاب وغابت عن الأضواء لفترة وأصبح ظهورها نادر سواء في الأعمال الفنية أو اللقاءات التليفزيونية، وأوضحتحقيقة هذا الأمر خلال ندوتها بمركز إبداع بيت السحيمى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية مساء أمس السبت 16 أغسطس.قالتأن عدد كبير من الجمهور ربط بين ارتداء الحجاب واعتزالها الفن، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح تماماً، وطمأنت محبيها أنها لم تعتزل الفن بعد ارتدائها للحجاب ولن تفكر في هذه الخطوة نهائياً، بدليل أنها شاركت في العديد من الأدوار بالحجاب، لافتة إلى أنه لا مانع من مشاركتها في الأعمال الفنية بأدوار هادفة.وأضافت أنه من أقرب الأعمال لقبلها في السنوات الأخيرة مشاركتها مع أحمد مكي في الكبير أوي، خاصةً وأنها من أشد المعجبين بموهبته الفنية، وأكدت أن قلة ظهورها يرجع لرغبتها دائماً في اختيار أدوار قوية ومؤثرة تليق بجمهورها وبمشوارها الفني.على مدار السنوات الطويلة التي عملت فيهافي عالم الفن، كانت عاشقة للمسرح وللفرق الفنية، وكانت عضوة أساسية في فرقة المسرح القومي، وأكدتعلى أنها كانت البطلة الأصلية، لمسرحية "العيال كبرت" في دور "الأخت"، وقدمت المسرحية لمدة 6 سنوات، مشيرة إلى أن دور الأم أيضاً لم تكن تقدمه في البداية الفنانة كريمة مختار بل الفنانة نبيلة السيد، والتي قدمت المسرحية لفترة طويلة حتى أُصيبت بالمرض، وتوقفت عن التمثيل ثم توفيت، لتأتي فيما بعد الفنانة كريمة مختار لتقديم نفس الدور.ذكرتأن المسرحية كانت قد صورت بالفعل وهي بطلتها، لكن لم تُعرض لأنه كان بها خروج عن النص، ووقتها سافرت إلى الإمارات لتصوير مسلسل يتناول قصة فيلمي "أم العروسة" و"الحفيد"، وطُلب منها العودة لإعادة تصوير المسرحية، لكنها لم تستطع تنسيق الوقت بين العملين.

