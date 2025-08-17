وفاة ابن شقيق أروى جودة بعد تعرضه لحادث سير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 12:59 مساءً - أعلنت الفنانة أروى جودة، عن وفاة الطفل "سليم" ابن شقيقها، صباح اليوم الأحد، بعد أيامٍ من تعرضه لحادث سير مروع، حيث ناشدت جمهورها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، بينما لم يتحدد بعد موعد الجنازة والعزاء.

أروى جودة تنشر صورة لابن شقيقها المتوفي

وفاة ابن شقيق أروى جودة- الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

تفاصيل إصابة ابن شقيق أروى جودة

مسلسل "للعدالة وجه آخر".. عمل فني منتظر لـ أروى جودة

ونشرت أروى جودة، عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابها بـ"انستقرام"، صورة لابن شقيقها، وكتبت عليها بقولها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله ابن اخي چون سليم جودة.. ابن رولا أحمد جيمس جودة.. اللهم ثبته عند السؤال.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة و قراءة الفاتحة فضلا و ليس أمرًا".وكانت الفنانة، ناشدت قد جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أيام، بالدعاء لابن شقيقها، بعد تعرضه لحادث مفاجئ نُقل على إثره إلى المستشفى في حالة خطيرة، حيث كتبت منشورًا عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام: "من فضلكم ادعوا لابن أخويا، سليم ابن رولا إن ربنا يقومه بالسلامة ويشفيه ويجعل الشفاء في أيادي الدكاترة يا رب، عمل حادثة موتوسيكل وبين الحياة والموت".وفي سياقٍ آخر، تواصلتصوير دورها في مسلسل "للعدلة وجه آخر" الذي يجمعها بالفنان ياسر جلال، وينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والعمل يشارك في بطولته محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، فادي السيد، مينا نبيل، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو وإنتاج محمد مشيش.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي من خلال لغز غامض يتم الكشف عنه خلال الحلقات، حيث يظهر ياسر جلال بدور إعلامي شهير يدعى فؤاد السرجاني، متزوج من داليا التي تجسد دورها أروى جودة، ولديهما ابن شاب يدعى يوسف يؤدي دوره الفنان الشاب مينا نبيل الذي يقع في أزمة كبيرة بعد تورطه في جريمة قتل فتاة شابة، تقوم بدورها الفنانة نور إيهاب.

وتتصاعد أحداث المسلسل خلال الحلقات حين يسعى الأب إلى كشف ملابسات القضية المتورط فيها ابنه، ساعياً لإثبات براءته وسط ضغوط اجتماعية وإعلامية كبيرة، لتبدأ رحلة من المواجهات وكشف الأسرار التي تهدد استقرار العائلة، حتى تظهر الحقيقة ويتم التعرف إلى القاتل والذي سيكون بعيداً تماماً عن كل التوقعات.

أروى جودة كانت قد غابت عن منافسات دراما رمضان الماضي، بعدما قدمت آخر أعمالها مسلسل "حرب نفسية" والذي جاء من 15 حلقة وتم عرضه في يونيو 2024، حيث تصدرت بطولته مع جيهان خليل، مصطفى درويش، أيمن عزب، هالة فاخر، حسناء سيف الدين، أشرف زكي، محمد صبري، محمد الدقاق، بتول الحداد، بيرهان أنور، ندى عصام، وتأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق.

