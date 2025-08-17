واقعة نادراً ما تحدث: قصر باكنغهام يرتكب خطأً محرجاً بشأن الأميرة آن 

قصر باكنغهام يشارك معلومة خاطئة عن الأميرة آن

صورة جديدة للأميرة آن بمناسبة يوم ميلادها الـ75

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 02:10 مساءً - ضجت حسابات السوشيال ميديا التابعة للعائلة المالكة البريطانية بالاحتفال بيوم ميلادالـ75 الذي وافق يوم الجمعة 15 من أغسطس. وما بين المشاركات والتهاني والصور، شارك الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية عبر موقعها على الإنترنت 75 حقيقة عناحتفالاً بيوم ميلادها، ولكن يبدو أن القصر الملكي ارتكب خطأً فادحاً في إحدى الحقائق بعد أن نسب معلومة خاطئة تخصوزوجها الحالي.— InStyle (@InStyle)في يوم الأربعاء 13 من أغسطس شارك القصر الملكي "باكنغهام" عبر موقعه على الإنترنت مقالاً بعنوان "75 حقيقة عن الأميرة آن"، التي كانت من بينها أنها زوجة أب لابنين من زوجها الحالي السير تيموثي لورانس، هما توم وآمي لورانس. ولكن الحقيقة أن السير لورانس البالغ من العمر 70 عاماً لم يتزوج قبل الأميرة الملكية، وليس لديه أي أبناء.أما ا؛ فلديها ابن وابنة؛ بيتر فيليبس وزارا تيندال، من زوجها الأول، مارك فيليبس، الذي انفصلت عنه عام 1992 بعد زواج دام 19 عاماً.لم يتضح من أول من لاحظ هذا الخطأ الفادح على الموقع الإلكتروني الملكي، ولكن تم حذف المقال بحلول مساء الأربعاء، بينما في يوم الخميس، ظهر إشعار على الموقع ينص على: "تعذر العثور على الصفحة المطلوبة".هذا، وقد صرح مصدر في القصر لصحيفة Daily Mail يوم الخميس: "تم التحقق من الحقائق، وكانت إحداها إضافة متأخرة، مصدرها منشور إلكتروني موثوق، ويا للأسف! لم تُعَد إلى عملية التدقيق. لم يكن هناك أي مصدر ذكاء اصطناعي من جانبنا".إليكِ هذا الخبر: إصدار أول عملة معدنية تحمل صورة الأميرة آن

شارك الحساب الملكي للعائلة المالكة البريطانية صورة جديدة للأميرة آن، بمناسبة يوم ميلاده، مرفقاً بها تعليقاً جاء كالتالي: "بمناسبة يوم ميلاد صاحبة السمو الملكي الخامس والسبعين الذي يصادف 15 من أغسطس، أصدر قصر باكنغهام صورة جديدة للأميرة الملكية".

وأضاف التعليق: "التُقطت الصورة الشهر الماضي في حديقة جاتكومب، المقر الخاص للأميرة. التقطها جون سوانيل".

ولهذه المناسبة أيضاً، كان قد تم الإعلان في وقتٍ سابق عن إصدار أول عملة معدنية بريطانية تحمل صورة الأميرة آن، بريشة جون سوانيل الفنان المفضل لدى العائلة المالكة، وهي ترتدي تاج زهرة الصنوبر الزمردي.

وتتضمن العملة المعدنية التي تبلغ قيمتها 5 جنيهات إسترلينية، أيضاً شعار النبالة الرسمي للأميرة آن. يتميز شعار النبالة بثلاثة أسود في الربعين الأول والرابع، تمثل إنجلترا، وأسد هائج في الربع الثاني يمثل أسكتلندا، وقيثارة فضية في الربع الثالث تمثل أيرلندا، بينما يُقرأ على وجه العملة: "الأميرة آن - تحتفل بمرور 75 عاماً - واجب وإخلاص".

نبذة عن الأميرة آن

وُلدت الأميرة آن في 15 من أغسطس عام 1950 في لندن، وهي الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث والأمير فيليب، بينما لها 3 أشقاء وهم: الملك تشارلز، الأمير أندرو، والأمير إدوارد.

تلقت تعليمها في قصر باكنغهام، وفي عام 1963 التحقت بمدرسة بينيندن في كينت حيث أكملت تعليمها. بدأت مشاركتها العامة في عام 1969 عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها.

تزوجت من الكابتن مارك فيليبس في دير وستمنستر في 14 من نوفمبر 1973، لديهما ابن بيتر مارك فيليبس "15 من نوفمبر 1977"، وابنة زارا فيليبس "15 من مايو 1981"، ولكن انتهى زواجهما بالطلاق في إبريل 1992، وفي ديسمبر من العام نفسه تزوجت من القائد تيموثي لورانس، الأدميرال لورانس حالياً. لديها خمسة أحفاد: سافانا فيليبس "ديسمبر 2010"، إيسلا فيليبس "مارس 2012"، ميا تيندال "يناير 2014"، لينا تيندال "يونيه 2018"، ولوكاس تيندال "مارس 2021".

لطالما تميزت الأميرة آن بمكانتها داخل العائلة المالكة، حيث لديها جدول أعمال حافل بالارتباطات؛ ما يجعلها تسافر على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة المتحدة وخارجها.

نجت من محاولة اختطاف عام 1974، وأصبحت أول فرد من العائلة المالكة البريطانية يشارك في الألعاب الأولمبية عام 1976 كفارسة، حيث تشتهر بحبها للخيول ومسيرتها المهنية في الفروسية التي أهَّلتها للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في مونتريال عام 1976، وهي تشارك في دعم منظمات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء الكومنولث. كما تقضي معظم وقتها في دعم عمل منظمة "أنقذوا الأطفال"، التي ترأستها منذ عام 1970.

