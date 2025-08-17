قندهار: ريم الحبيب تكشف عن مشاركتها في أول فيلم أمريكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 04:02 مساءً - من خلال إعادة نشر بوستر لفيلم لها، كشفت الفنانة ريم الحبيب عن العمل الذي جمعها مع نجوم عالميين، وبمشاركة الفنان حكيم جمعة، وتم تصوير هذا العمل في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، ويأتي الفيلم بعنوان "قندهار" Kandahar.

ريم حبيب مع الفنان غيرالد بوتلر Gerard Butler وحكيم جمعة

جمع البوستر صورة ريم حبيب، الفنان جيرارد باتلر Gerard Butler، وحكيم جمعة، وكتب بالمنشور: "صور في منطقة العلا، ويعد أول فيلم أمريكي كبير الميزانية يصور في السعودية مع ممثلين من السعودية مثل ريم الحبيب وحكيم جمعه".

كما أعادت ريم الحبيب نشر تعليق MBC Talent على العمل والذي كتبت فيه: "العمل جمع بين هوليوود والسعودية، بمشاركة نجوم عالميين مثل جيرارد باتلر، إلى جانب ممثلين سعوديين بارزين مثل ريم الحبيب وحكيم جمعة". وقد تفاعل متابعو ريم مع الحدث وتحمسوا لمشاهدة العمل.

فيلم "قندهار"

آخر أعمال عرضت للفنانة ريم الحبيب

فيلم الأكشن الأمريكي قندهار "Kandahar"، من بطولة توم ريس هاريس، جيرارد باتلر، مارك أرنولد، علي فضل، حكيم جمعة،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ريك رومان وو، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ميتشيل لافروتون وريك رومان، وتدور الأحداث عندما يسافر عميل سري بالاستخبارات الأمريكية برفقة مترجمه إلى أفغانستان، من أجل تنفيذ عملية سرية ولكنهما سرعان ما يهربان من القوات الخاصة هناك بعد فضح العملية، ويحاول إيجاد طريقة للخروج من الصحراء والوصول إلى نقطة الاستخراج في قندهار.للفنانة ريم الحبيب عملان بالموسم الرمضاني 2025، وهما مسلسل "شارع الأعشى"، دارت أحداثه في منتصف السبعينيات، حول ثلاث فتيات، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ، من تأليف بدرية البشر، ومن بطولة: الفنان تركي اليوسف، إلهام علي، خالد صقر،، بدر محسن، عهود السامر، براء عالم، آلاء سالم، طرفة الشريف، لمى عبدالوهاب، مها الغزال، أميرة الشريف، نايف البحر، وعبدالرحمن نافع.أما العمل الآخر فهو مسلسل "عمتي نوير"، دارت أحداثه بعد وفاة والدها، يتوجب على "نوير" تنفيذ وصيته وحفظ سر امتلاكه ثروة ضخمة وعدم إخبار العائلة بها، لكن تشتعل الصراعات والمؤامرات من حولها عندما يحاول الجميع الوصول إلى سر الثروة والحصول عليها، مما يؤدي لخلق توترات وخلافات غير متوقعة داخل الأسرة وتتوالى أحداث العمل، وهو من بطولة الفنانة، مريم الغامدي، زارا البلوشي، محمد الهاشم، بدور العتيبي، نوف سعد، مريم عبدالرحمن، نايف خلف، وهو من تأليف علاء حمزة، وإخراج محمد سندي.

