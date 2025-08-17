موسم جدة يستعد لـ ليلة "الأوركسترا الحضرمية" بحضور فؤاد عبد الواحد بهذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 04:02 مساءً - في مفاجأة جديدة بموسم جدة الذي جاء تحت شعار "جدة غير"، فإن محبي الفن الأصيل على موعد مع ليلة "الأوركسترا الحضرمية" على مسرح عبادي الجوهر أرينا وبحضور الفنان فؤاد عبد الواحد، وذلك بتاريخ 29 أغسطس 2025 وبتنظيم من شركة بنش مارك.

وشارك حساب بنش مارك على الإنستغرام بوستر الحفل، وعلق وكتب: "عندما يلتقي التراث بالموسيقى، ليلة تأخذك للفن الحضرمي العريق مع الأوركسترا الحضرمية، وضيف شرف الليلة الفنان فؤاد عبدالواحد، في جدة عبادي الجوهر أرينا".

حفلات موسم جدة

https://www.instagram.com/p/DNbGuD5McSX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNbGuD5McSX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNbGuD5McSX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

موسم جدة 2025

وشهدعدداً من الحفلات المميزة، حيث شارك فيه عدد من النجوم منهم الفنان عمرو دياب، فرقة كايروكي، لليلة التسعينات التي ضمت أربعة فنانين، وهم الفنان جواد العلي، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، ديانا حداد، كما أحيت الفنانة إليسا والفنان وائل جسار الحفل معاً. وسيُحيي الفنان كاظم الساهر بتاريخ 21 أغسطس ليلة استثنائية على مسرح عبادي الجوهر أرينا.هذا وقد أعلن2025 استمرار فعالياته وتجاربه السياحية والترفيهية والرياضية على مدار العام، كاشفاً عن انطلاق فعاليات الصيف، وافتتاح عدد من المناطق الجديدة بالتزامن مع الإجازة الصيفية، بما يعزز من تنوع الموسم ويلبي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار والفئات، ويُجسد مكانة جدة كوجهة سياحية وترفيهية عالمية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».