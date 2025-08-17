شاهدوا أول صور لـ سارة مراد بعد ولادتها طفلها سلمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 04:02 مساءً - وثقت الإعلامية سارة مراد اللحظات الأولى لاستقبال طفلها الذي أطلقت عليه اسم "سلمان"، ونشرت عدداً من الصور عبر حسابها على الإنستغرام معلنة قدومه، ونشرت صوراً وهي تحمل طفلها وأيضاً صوراً أخرى لها مع زوجها هشام الجمعان وطفلهما، كما نشرت على ستوري الإنستغرام عدداً من الصور والتهاني التي تلقتها بعد وضع مولودها، وكتبت للجميع: "ممتنة ومشكورة على كل التهاني والمسجات وسامحوني ماني ملاحقة أرد على الكل، أحتاج لوقت للتعافي بعد العملية، لكن من كل عيلتي أشكركم على كل الحب".

وعلقت سارة مراد على الصور، وكتبت: "مرحباً بك يا سلمان الصغير في العالم، قلوبنا مليئة شكراً لكم جميعاً على الحب... ممتنة"، وكتبت أيضاً: "قلبي مليان حب بوجود سلمان في حياتنا، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمته ورزقنا بأجمل مولود".

سارة مراد في سطور

هي إعلامية سعودية، ومقدمة برامج على MBC صباح الخير يا عرب، ومؤسسة براند عطور فاخرة، شاركت في تقديم برنامج المسابقات "سعودي آيدول"، كانت أيضاً وجهاً إعلانياً في إعلان برنامج "تقويم فعاليات جدة" في 2023، وشاركت بحفل "ليلة صوت الأرض" الذي أُقيم بموسم الرياض، كذلك قدمت النسخة العربية الأولى من حفل جوائز بيلبورد بمدينة الرياض في مركز الملك فهد الثقافي.

تزوجت في يناير 2024 من هشام الجمعان، المدير الإقليمي لإحدى علامات المجوهرات.

صورة لسارة مراد وهي ممسكة بيد طفلها سلمان -الصورة من ستوري حسابها بإنستغرام

