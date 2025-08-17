خالد المظفر يتذكر والدته بعد وفاتها بهذه الكلمات المؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 04:02 مساءً - بصورتين معبرتين لأم مع ابنها، نشر الفنان خالد المظفر تلك الصورتين ليستعيد ذكرى وفاة والدته، ووصف هذا الفقد بكلماتٍ مؤثره قال فيها: "كل فراق ينتهي بلقاء إلا فراق الأم يظل غصة بالقلب! أمي هي البداية والنهاية هي الحب اللي ما يتكرر ولا يتعوض، وماكو قلب يحبك مثل قلبها. الله يرحمك يا يمه سميرة. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة وربي يسكنك فسيح جناته يا قلب خالد".

وتفاعل معه متابعوه والفنانون ودعوا لها بالرحمة، كما دعوا له بالصبر على هذا الفقد الكبير.

وكتب الفنان علي نجم له: "الله يرحمها ويغفر لها ويصبر قلبك على فراقها. أفهم شعورك 200%،؜ والله يرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين"، فيما كتبت له الفنانة هيا عبد السلام: "الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة، ويصبر قلبك ياخوي على فراقها"، أما الفنانة غرور صفر فكتبت له: "الله يرحمها برحمته"، وكتبت الفنانة سودابة علي: "الله يرحمها برحمته، آه من فراق الأم!".

عمل قادم مع المخرج معتز التوني

تعرض خالد المظفر لجلطة بالرياض

آخر نشاطات الفنان خالد المظفر

كما كشف الفنان خالد المظفر عن عمل قادم له سيجمعه مع المخرج معتز التوني، وشارك متابعيه صورة له مع المخرج وعلق: "قريباً مع كوميدياني المفضل المخرج الكبير".وكان الفنانقد تعرض مؤخراً لجلطة في أثناء عرضه مسرحية ملك المسرح بالرياض، على خشبة مسرح محمد العلي، وتماثل للشفاء بعد تلقيه العلاج المناسب، ونشر بحسابه على الإنستغرام حينها وتحدث عن إصابته بوعكة صحية وتفاعل العديد من الجهات معه، وكذلك نشر فيديو للفنان طارق العلي الذي اطمأن عليه وتمنى له السلامة والشفاء.وكانقد طرح مؤخراً أغنية بعنوان "الأصيل" من غنائه، ونشر حينها فيديو بحسابه على الإنستغرام وكتب: "إهداء لكل رجال عرف المرجلة، لكل واحد جاني من أقصاه ووقف مثل الجبل". والأصيل من غناء خالد المظفر، وكلمات محد، وألحان متعب الفرج.

وكذلك قدم المظفر عروضاً لآخر مسرحياته، وهي "ملك المسرح" عبارة عن مسرحية درامية كوميدية تتناول قصة فنان مسرحي مخضرم يُدعى "إبراهيم" يعود إلى الخشبة بعد غياب طويل، في محاولة لاستعادة مجده الفني الذي صنعه والتصالح مع ماضيه المليء بالصراعات والأسرار المختلفة، وتتوالى الأحداث بالعمل.

والمسرحية من تأليف وإخراج عبد العزيز صفر من بطولة: الفنان خالد المظفر، خالد العجيرب، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمد المظفر، مهدي دشتي، أمير مطر، وسلمان كايد.

