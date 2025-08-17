في يوم ميلاده.. كيف تعامل كريم عبد العزيز مع أزمته الصحية المفاجئة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 05:13 مساءً - نجم من طراز خاص، منذ طفولته وله طله مختلفة على الشاشة، في السنوات الأخيرة من مشواره الفني استعرض قدراته في التمثيل وأصبح من أهم وأكبر نجوم جيله في مصر والوطن العربي، وتألق على المسرح والسينما والدراما بعدة أعمال فنية حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً ونسب إيرادات تجاوزت ملايين الجنيهات.

وعكة صحية صادمة

مر كريم عبد العزيز في حياته بالعديد من المحطات التي كان لها تأثير كبير في شخصيته ومشواره الفني، وكان من بين هذه التجارب تعرضه لوعكة صحية شديدة في 2011، كانت ستُنهي حياته بشكلٍ صادم، ولأن هذه التجربة كانت من التجارب المؤثرة في حياته تحدث عنها في أكثر من لقاء تلفزيوني.

أكد كريم أنه في مارس 2011 سافر لإنجلترا برفقة والدته لتجري بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحتها، واصطحب وقتها زوجته وأبناءه لقضاء وقت مميز بعد الرحلة العلاجية، وهناك شعر بتعب وإجهاد شديد، في منطقة الصدر وظن أنه يعاني من البرد؛ فأجرى بعض الفحوصات الطبية.

في اليوم التالي تواصل المستشفى مع زوجته وطلب الحضور فوراً، وبعد وصولهما المستشفى وجد كريم الأطباء في انتظاره وهم في حالة تعجب حول قدرته على مواصلة حياته على الرغم من وجود 12 جلطة في الرئة، ووقتها دخل لطبيبة إنجليزية اسمها مايا أخبرته أنه سيموت.

تحدث كريم عن مشاعر فور تلقي هذا الخبر، وقال إن أول ما جاء في ذهنه بعد سماعه هذه الجملة أولاده، وقال للدكتورة إنه سيغادر المستشفى ليُحضر أبناءه، فوجدها ترد عليه قائلة: "لو أنت خرجت من هنا أنا هتسجن"، وأكمل كريم: "طبعاً أنا كنت عاوز أمشي وأهرب أروح الفندق أشوف الولاد وأروح مستشفى تاني، لكن الطبيبة أصرت على موقفها لأن عندي 12 جلطة على الرئة".

السبب وراء الأزمة الصحية

الحالة الصحية لكريم عبد العزيز كانت خطيرة بسبب أنه مدخن شره ويعاني من توتر وضغوطات خاصة وقت التصوير، وكان لهذا الخبر وقع سيئ على أسرته وزوجته وباقي عائلته في مصر، خاصةً أنه سافر من أجل علاج والدته وكانت حالته الصحية جيدة ومستقرة، لكن بشكلٍ مفاجئ انعكس المشهد وأصبح هو الشخص المريض.

تواجد كريم في غرفة الرعاية المركزة لمدة 60 يوماً، وأكد أنه لم يعُد قادر على تحمل وجوده في المستشفى الأولى خاصةً أن الطبيبة هناك كانت جادة في تعاملها، وطلب وقتها مغادرة المستشفى على مسئوليته الشخصية بعد 25 يوماً تقريباً، وبعدها غادر لمستشفى آخر، وتعامل مع طبيب آخر كان مقدراً لحالته النفسية، وبعد وجوده لمدة 20 يوماً في المستشفى الثاني طلب المغادرة واستكمال العلاج في المنزل، وبالفعل التزم ببروتوكول العلاج الذي أقره الطبيب، وبعد شفائه التزم بنظام حياة صحي لمدة عام ونصف العام تقريباً ثم عاد من جديد لعاداته السابقة.

أكد كريم أنه خلال هذه الفترة تلقى دعماً كبيراً من أصدقائه مثل المخرج أحمد نادر جلال، أحمد السقا، أحمد حلمي، ومنى زكي والكثير منهم، وخلال هذه الفترة كان كل ما يفكر فيه هو هل سيعود لأبنائه ويستطيع أن يعيش معهم ذكريات مميزة.

يمكنكم قراءة: بالتزامن مع أول أيام عرضه.. كريم عبد العزيز يكشف عن أصعب المشاهد في المشروع X

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».