بعد رحيله الصادم.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 07:03 مساءً - حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، عن عمرٍ ناهز 44 عاماً، غرقاً في أحد شواطئ الساحل الشمالي، خلال عملية إنقاذه لابنه.

حيث نجح في انتشال طفله من الغرق، بينما لم يتمكن هو من الخروج إلى الشاطئ بسلام؛ ليرحل في ريعان شبابه، تاركاً خلفه إرثاً فنياً مميزاً بعد رحلة إبداعية قصيرة، فضلاً عن صدمة سيطرت على زملائه ومحبيه بالوسط الفني.

من هو مدير التصوير الراحل تيمور تيمور؟

تيمور تيمور ممثل ومدير تصوير محترف، حياته الفنية حافلة بالأعمال والمشاريع المهمة؛ تخرج تيمور من معهد سينما قسم تصوير.

قدم مشاريع فنية كثيرة في أثناء دراسته في المعهد وشارك كممثل في أفلام "الحاسة السابعة" و"شباب أون لاين" مع هالة خليل، كما قدم أيضاً مجموعة من الإعلانات التجارية؛ ثم عاد مرة أخرى للعمل في مسلسل "الجامعة"، وقد قدم فيه دور مدمن، وعمل في فيلم "بعد الموقعة" الذي رُشح لعدة جوائز، من بينها جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، كما شارك في مهرجان أبوظبي السينمائي.

ومن أبرز أعمال تيمور تيمور كممثل، فيلم "على جثتي" للفنان أحمد حلمي، مسلسل "خطوط حمراء" مع أحمد السقا ومحمد عادل إمام، مسلسل "عرض خاص" مع كريم فهمي ودينا الشربيني، وفيلم "إبراهيم الأبيض" مع أحمد السقا وهند صبري والراحل محمود عبد العزيز، وغيرها.

أما أعماله كمدير للتصوير، مسلسلات "السيدة الأولى" مع غادة عبد الرازق وممدوح عبد العليم وباسل خياط، "طريقي" لـ شيرين عبد الوهاب، فيلم "ريجاتا" لعمرو سعد وإلهام شاهين ورانيا يوسف ومحمود حميدة، مسلسل"جراند أوتيل" لعمرو يوسف، فيلم "الديزل" لـ محمد رمضان وياسمين صبري، ومسلسل "رسالة الإمام" لخالد النبوي وغيرها.

وكانت آخر أعماله الدرامية التي شارك من خلالها كمدير تصوير مسلسله الرمضاني "جودر بجزئيه 2024- 2025" بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية وآخرين. وأيضاً شارك من خلاله كضيف شرف، وقد حظي المسلسل بإشادات الجمهور والنقاد، وذلك نظراً لاأحتوائه على جميع عناصر النجاح ومن أهمها الصورة التي كان الراحل مشرفاً عليها.

أما آخر أعماله السينمائية كان فيلم "شقو" الذي عُرض في موسم عيد الفطر 2024، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

نجوم الفن يودعون مدير التصوير تيمور تيمور

وقد أُقيمت صلاة الجنازة على مدير التصوير تيمور تيمور، عقب صلاة ظهر اليوم الأحد 17 من أغسطس، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على توديعه إلى مثواه الأخير، كان من بينهم: باسم سمرة، أحمد الشامي، ريهام عبد الغفور، أحمد داود، حمزة العيلي، محمد الشرنوبي، تارا عماد.

بالإضافة إلى المخرج كريم الشناوي، والسيناريست مريم نعوم، المخرج يسري نصر الله، والفنان مصطفى عماد وغيرهم من نجوم، بجانب الأهل والأصدقاء، وقد تم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يُقام العزاء اليوم، في مسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب.



