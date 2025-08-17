هالة صدقي تنشر كواليس انتهاء تصوير فيلم ‏Dogs‏ 7 وتؤكد: نقلة نوعية في السينما

هالة صدقي: "شكراً للمملكة السعودية"‏

"7 Dogs" ‏الأضخم في السينما العربية

نجوم عالميون وعرب في بطولة الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 أغسطس 2025 10:02 مساءً - شاركت الفنانة، محبيها وجمهورها مقطع فيديو من كواليس الانتهاء من تصوير آخر مشهد بفيلم "‏Dogs‏ 7‏" والمقرر عرضه قريباً، ‏وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".‏وظهرت هالة صدقي في الفيديو، وهي تودع طاقم العمل، وكتبت تعليقاً: "على الرغم من أني ضيفة عزيزة جداً طبعاً تم الانتهاء من آخر مشهد فيلم ‏Dogs‏ 7‏، إخراج عادل العربي وبلال فلاح وقصة معالي المستشار ‏تركي آل الشيخ وسيناريو أحمد الدباح وبطولة النجمين أحمد عز ‏وكريم عبد العزيز".وتابعت قائلة: "مشاركة عدد عظيم من الضيوف ونجوم عالميين هتكون طبعاً مفاجأة، وأكيد أنا منهم. شكراً للمملكة السعودية على تقديم فيلم ‏‏هيكون نقلة نوعية في تاريخ السنيما وتوفير كل الإمكانيات الممكنة لظهور فيلم عالمي بفنانين سعوديين ومصريين، ومن مختلف أنحاء العالم، ‏‏وبأبطال مصريين".‏يمكنك قراءة: "ليست كل الكلاب أوفياء" بوستر 7 dogs يثير الجدل بعد طرحهيُذكر أن فيلم 7‏DOGS يعَد هو الأضخم إنتاجاً في السينما العربية حسبما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ‏بالمملكة العربية السعودية عبْر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"؛ حيث نشر الإعلان الدعائي للفيلم وعلّق عليه قائلاً: "سيكون نقلة نوعية في ‏عالم وتاريخ السينما في المنطقة، وتم تصويره بالكامل في الرياض في ستديوهات الحصن ‏BigTime في الرياض".وتدور أحداث الفيلم في إطار مشوق مليء بالإثارة والأكشن، حيث كشف الإعلان عن مشاهد مذهلة تنافس الأفلام العالمية من حيث ‏التقنيات والإبهار البصري؛ ما يجعله علامة فارقة في السينما العربية. وتصل ميزانية الفيلم إلى 40 مليون دولار، محطماً الأرقام ‏القياسية في الإنتاج السينمائي العربي.يتميز الفيلم بمشاركة نخبة من نجوم السينما العربية والعالمية، أبرزهم: كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد ‏رجب، ناصر القصبي، وهالة صدقي. كما يضم الفيلم ظهوراً استثنائياً لعدد من النجوم الدوليين، أبرزهم نجم بوليوود سلمان خان كضيف ‏شرف.‏