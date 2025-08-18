ما هي حقيقة منع بدرية طلبة من التمثيل مدى الحياة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 11:10 صباحاً - مازال اسم الفنانة بدرية طلبة يتصدر ترند مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد القرار الذي أصدرته نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي؛ بتحويلها إلى التحقيق بعد اجتماع مجلس إدارة النقابة، وذلك على خلفية تجاوز وتطاول صريح ضد الجمهور، في فيديو بثته عبر منصاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد تم تداول أنباء إعلامية بشأن منعها من التمثيل مدى الحياة؛ ليخرج الناقد الفني طارق الشناوي عن صمته ويعلق على الأمر مؤكدًا أن الخبر عارٍ تمامًا من الصحة.

طارق الشناوي يعلق على خبر إيقاف بدرية طلبة: دعونا لا نستبق الأحداث

علق الناقد الفني طارق الشناوي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"؛ على الأخبار المتداولة بشأن منعمن التمثيل مدى الحياة؛ حيث كتب منشورًا جاء فيه: "الخبر المتداول إعلاميا عن ايقافمدي الحياة عن ممارسة التمثيل عاري من الصحة"، وأكمل الشناوي: "حتي الان لم يبدا التحقيق معوسوف تقف أمام جهات التحقيق الاربعاء القادم.. وطبعا العقوبة المتوقعة هي الإيقاف لمدة زمنية تمتد غالبا عدة اشهر.. استبعد الإيقاف مدى الحياة.. دعونا لا نستبق الاحداث وننتظر يوم الاربعاء".

نقابة المهن التمثيلية تقرر إحالة بدرية طلبة للتحقيق

وكان مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، قد قرر بالإجماع تحويلللتحقيق الفوري، معتبراً ما بدر منها في أحد مقاطع الفيديو المنشورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تجاوزاً وتطاولاً صريحاً على الجمهور. وشددت النقابة في بيانها على التمسك بميثاق الشرف الأخلاقي، وعلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان يخرج عن ضوابطه.

وشدد أشرف زكي على أن أي تجاوزات وقعت مؤخراً من بعض الأفراد هي "تصرفات فردية لا تعبر عن الوسط الفني ككل"، مشيراً إلى أن غالبية الفنانين ملتزمون بانتمائهم الصادق للمجتمع وإيمانهم بدورهم التنويري، الترفيهي في أحيان، ولكن "دون المساس بالثوابت أو الهوية".

واختتم البيان بالتأكيد على أن المجتمع هو الحاضنة الحقيقية للفن، والجمهور هو الوقود الذي يمنح الفنانين قيمتهم، وأن أي انحراف عن هذا "التعاقد الأخلاقي غير المعلن" يُعد خيانةً للثقة وخسارةً لجوهر الرسالة.

وقال: "لقد كان الفن عبر العصور مرآةً للمجتمع وضميراً للناس وصوتاً للثقافة والهوية، وعلى الفنان أن يظل رمزاً للمسؤولية قبل أن يكون رمزاً للشهرة".

بدرية طلبة تعلق على أزمتها: "أتحمل المسؤولية"

ومن جانبها عقَّبت الفنانة بدرية طلبة على قرار نقابة المهن التمثيلية بإحالتها للتحقيق، مؤكدةً احترامها الكامل لهيئة النقابة واستعدادها للمثول أمامها.

وأوضحت بدرية طلبة عبر منشورٍ لها، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" أنها تتحمل مسؤولية انفعالها وانسياقها وراء "قلة" اعتبرتها لا تمثل الشعب المصري، لافتةً إلى أن هذه القلة استغلت مقاطع مجتزأة من فيديوهاتها للإساءة إليها، وأشارت في بيانها، إلى أنها حين حاولت الاعتذار للجمهور الذي تحبه وتقدره، جاء اعتذارها بعصبية نتيجة الاستفزاز، مؤكدةً أن المقاطع الكاملة متاحة على صفحتها، وأن التحقيق سيكشف الحقيقة.

