بعد طرد بطلته أيبوكي، الموسم السّادس من “المنظّمة” يشهد دخول شخصيّة جديدة

أُعلن في السّاعات الماضية عن اختيار الممثّلة التّركيّة ربيعة سويترك لتكون بطلة الموسم الجديد من المسلسل التّركيّ “المنظّمة” إلى جانب بطله الممثّل تولغا ساريتاش، إذ من المتوقّع أن تمثّل شخصيّة هلال، وذلك بعد أن أثار طرد الممثّلة أيبوكي بوسات من العمل بنهاية الموسم الفائت جدلًا واسعًا على منصّات التّواصل الاجتماعيّ، بسبب مشاركتها في مظاهرات وحملات مقاطعة اقتصاديّة دعمتها المعارضة التّركيّة.

ورغم الحملة الدّاعمة لإيبوكي من جمهورها حينها، لم يتأثّر الممثّل تولغا ساريتاش الّذي سيواصل لعب دوره “النّقيب ألتاي” في الموسم الجديد.

هذا التّغيير أثار اهتمام الجمهور وتساؤلاته حول أداء الشّخصيّة الجديدة وقدرتها على ملء الفراغ الّذي تركته أيبوكي.

وكانت الشّركة قد أعلنت في وقت سابق عن تجديد المسلسل لموسم سادس، وهو الخبر الّذي أسعد الجمهور وعشاق العمل على حدّ سواء. ومع الموسم الجديد، من المتوقّع انضمام وجوه جديدة، بينما ستنفصل بعض الشّخصيّات الرّئيسيّة. وقد كان أوّلها جيزام جونيش الّتي مثّلت شخصيّة سيلين، شقيقة النّقيب ألتاي والّتي غادرت العمل في نهاية الموسم الخامس.

ويستمرّ الممثّل تولغا ساريتاش في لعب دوره كالنّقيب ألتاي، بعد أن انضمّ إلى الموسم الخامس إذ تولّى حماية نسليهان (أيبوكي بوسات) في مهمّة خاصّة داخل المخابرات.

السّؤال الّذي يطرحه الجمهور الآن: هل ستكون الشّخصية الجديدة على قدر التّوقّعات وتنجح في الحفاظ على قوّة المسلسل وشعبيّته في الموسم السّادس؟