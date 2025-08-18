الأميرة التايلاندية باجراكيتيابها ماهيدول فاقدة للوعي منذ ديسمبر 2022 والقصر الملكي يصدر بياناً رسمياً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 12:59 مساءً - منذ ديسمبر عام 2022، تعاني الأميرة التايلاندية باجراكيتيابها ماهيدول- الابنة الكبرى لملك تايلاند- من سوء الحالة الصحية، وتخضع لعلاج في المستشفى؛ حيث وُضعت على أجهزة طبية لدعم وظائف رئتيها وكليتيها منذ أن سقطت مغمى عليها في ديسمبر 2022، خلال جلسة تدريب كلاب عسكرية في ناخون راتشاسيما، شمال العاصمة بانكوك، بسبب إصابتها بمرض في القلب.

تحديث جديد عن الحالة الصحية للأميرة التايلاندية

Royal doctors are closely monitoring the health of Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati due to a serious blood infection, the Royal Household Bureau said in a statement on Friday.



Listen or get the full story in the 1st comment. pic.twitter.com/r28bNMKP9l — Bangkok Post (@BangkokPostNews) August 15, 2025

— Bangkok Post (@BangkokPostNews)

قدم القصر الملكي تحديثاً عن الحالة الصحية للأميرة باجراكيتيابها ماهيدول البالغة من العمر 46 عاماً؛ حيث أعلن يوم الجمعة أنها تعاني من عدوى دموية شديدة، وأفاد البيان: "أفاد الأطباء أن رئتي الأميرة وكليتيها تعملان بشكل جيد بفضل الأجهزة الطبية والأدوية". وذكر البيان أن الأطباء سيواصلون مراقبة حالتها وتقديم العلاج لها.

وقد اكتشف الفريق الطبي منذ 9 أغسطس 2025، عدوى شديدة في مجرى الدم، مما دفعهم إلى إعطائها المضادات الحيوية والأدوية؛ لتحفيز ضغط الدم للحفاظ على مستويات مستقرة.

تدهور الحالة الصحية للأميرة باجراكيتيابها ماهيدول

Princess Bajrakitiyabha’s health crisis has triggered speculation on the future of Thailand’s monarchy amid an increasing anti-royalist public sentiment.https://t.co/Ewubsgbl7F — VICE World News (@VICEWorldNews) December 20, 2022

— VICE World News (@VICEWorldNews)انهارت الأميرة باجراكيتيابها أثناء ركضها مع كلبها في حديقة يوم الخميس 15 ديسمبر من عام 2022، وبينما كانت في مقاطعة ناخون راتشاسيما شمال شرق البلاد، وهي تجهز كلابها لمسابقة الجيش. عند انهيارها، نُقلت على الفور إلى المستشفى المحلي، قبل نقلها بالطائرة المروحية إلى مستشفى أكبر وأفضل تجهيزاً في العاصمة بانكوك؛ حيث عولجت منذ ذلك الحين ولا تزال فاقدة للوعي.

ووقتها، أصدر القصر الملكي التايلاندي، تحديثاً للحالة الصحية للأميرة باجراكيتيابها، وجاء في البيان أن الأميرة التي كانت تبلغ من العمر حينها 44 عاماً لا تزال فاقدة للوعي، ويتم علاجها من عواقب انهيارها بسبب اضطراب ضربات القلب الحاد. كما أوضح القصر الملكي في بيانٍ صحفي أصول الحالة، وكان البعض قد تكهن أنه خلقي، لكن القصر الملكي أوضح أنه بدلاً من ذلك، كان عدم انتظام ضربات القلب نتيجة للالتهاب الذي أعقب عدوى الميكوبلازما.

الميكوبلازما هي نوع من البكتيريا التي يمكن أن تُصيب أعضاء مختلفة من الجسم، اعتماداً على السلالة، تشمل الأعضاء المصابة الرئتين أو الجلد. وجاء في البيان أيضاً: "يواصل الأطباء توفير الأدوية واستخدام المعدات لدعم وظائف القلب والرئة والكلى، بالإضافة إلى استخدام المضادات الحيوية مع مراقبة حالتها عن كثب".

منْ هي الأميرة التايلاندية باجراكيتيابها ماهيدول؟

الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول- المعروفة باسم "الأميرة بها"- هي الابنة الكبرى للملك ماها فاجيرالونجكورن ملك تايلاند، والابنة الوحيدة من زواجه الأول من بين زوجاته الأربع. وُلدت في 7 ديسمبر عام 1978 في بانكوك، وتلقّت تعليمها في مدرسة هيثفيلد، وهي مدرسة مرموقة للبنات في إنجلترا، قبل أن تحصل على شهادتي دراسات عليا من جامعة كورنيل.

حصلت على شهادة في القانون من جامعة كورنيل، وعملت دبلوماسيةً لدى النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا. كما شغلت مناصب في هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة. وناضلت من أجل تحسين معاملة النساء في السجون.

تُعتبر مقربة من والدها، وقد عُيّنت في منصب رفيع في قيادة حرسه الشخصي قبل عام من دخولها المستشفى، كما عملت أيضاً في مكتب المدعي العام، وهي تحمل رتبة جنرال في وحدة قيادة الأمن الملكي التابعة للملك.

الأميرة وإمكانية وصولها للعرش الملكي

لأن الملك فاجيرالونجكورن، البالغ من العمر 73 عاماً، لم يُعيّن وريثاً له منذ توليه العرش عام 2016، يرى بعض المحللين أن الأميرة باجراكيتيابها وريثةً محتملةً للعرش قبل دخولها في غيبوبة عام 2022، وفي حال وصولها للعرش، ستصبح أول ملكة لتايلاند، على الرغم من أن قواعد الخلافة تُفضّل الرجال، وأن الملك لديه سبعة أبناء من زيجاته الأربعة.

ومن الجدير بالذكر أنه تحكم قواعد صارمة ما يُمكن قوله وما لا يُمكن قوله عن العائلة المالكة التايلاندية، التي تتمتع بالحماية من النقد بموجب قوانين العيب في الذات الملكية، التي تُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً لكل تهمة.

