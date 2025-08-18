شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لـ والدتها أصالة.. وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 12:59 مساءً - في ليلة لا تُنسى وبعد غياب طويل تجاوز الـ 20 عامًا، عادت الفنانة أصالة لجمهورها اللبناني بحفلٍ غنائي مميز مساء السبت 16 أغسطس؛ على مسرح Forum De Beyrouth، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل كبير مع أغانيها المميزة التي اشتهرت بها خلال مشوارها الفني.

وكعادتها حرصت ابنتها شام الذهبي على حضور الحفل ودعمها ومساندتها، مما أضفى على الأمسية طابعاً عائلياً حميماً، زاد من دفء الأجواء وأقربها من الجمهور الذي طالما أحبّها وتعلّق بصوتها.

ولم تكتفٍ شام بذلك بل وجهت رسالة مؤثرة جدًا لوالدتها أصالة؛ وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

رسالة شام الذهبي لوالدتها أصالة

محبة ودعم متبادل بين أصالة وأسرتها

View this post on Instagram A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)

نشرت شام الذهبي عدد من الصور لها مع والدتها عبر حسابها على "إنستغرام" من إطلالتهما بالحفل، وعلقت عليهم: "يارب ماعيش يوم غير كرمالك.. لأن كرمالك بقدر أعمل المستحيل! بحبك من هون للنهاية وبعرف انك رح تفهمي".تُعد عائلة الفنانة أصالة من الأسر المترابطة جدًا، ودائمًا ما تقدم الدعم والمحبة والمساندة لبعضهما البعض سواء في نجاحاتهم أو أزماتهم؛ وكان آخرها احتفالبيوم ميلاد ابنتها شام؛ حيث حرصتعلى الاحتفال بها في أجواء عائلية دافئة وسط أشقائها، وتبادلا الغناء والرقص.

كما وجهت لها أصالة رسالة مؤثرة جدًا؛ معبرة من خلالها عن مدى حبها العميق لها وأهمية وجودها في حياتها، وواصفة إياها بأنها "صاحبة الفضل وهدية ربي اللي أكرمني فيكي".

كما أحيت أصالة مؤخرًا ختام مهرجان جرش 2025 بدورته الـ 39، وقد رافقها بداية من البروفات ثم إلى الحفل أبناؤها شام و خالد الذهبي والتوأم "علي وآدم"، الذين حرصوا على دعم والدتهم ومساندتها خلال الحفل، مما أضفى على الأمسية طابعاً عائلياً حميماً، زاد من دفء الأجواء؛ واللافت في الأمر أنهم ظهروا بإطلالات موحدة، حيث ارتدوا "تي شيرتات" مطبوعاً عليها أسماء أغاني أصالة من ألبومها الجديد.

أطلعوا على شام الذهبي تصف والدتها أصالة بالمرأة الحديدية وتوجه لها رسالة مؤثرة

حفل أصالة ببيروت

قدمتلجمهورها في الحفل أغنيات مميزة من ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، الذي صدر قبل نحو شهرين، حيث أدت "العنب الساقع ومش وحشة"، إضافة إلى مقطع من أغنية "ضريبة البعد"، واستعادتمجموعة مميزة من أرشيفها الغنائي القديم، وقدمت "بنت أكابر وآسفه وشو بدك" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الحضور بشكلٍ كبير.

كما عبرت أصالة عن حبها للرموز الفنية الراحلة، وقدمت أغنية "اشتقنا كتير" للراحل زكي ناصيف، وقدمت أنا اللي عليكي مشتاق للراحل جوزيف صقر، من ألحان زياد الرحباني، وأكدت على محبتها لزياد وتأثرها الكبير بروحه الفنية، ويعتبر حملها للعلم اللبناني خلال الحفل واحدة من اللقطات المميزة التي تصدرت الترند.

تفاعل المشاهير مع حفل أصالة

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

"ضريبة البعد".. ألبوم يحقّق النجاح الكبير

تواجد في الحفل عدد كبير من النجوم والمشاهير، كان من بينهم نور علي التي ظهر تفي إحدى المقاطع وهي تتفاعل مع أغنية "شكراً"، ذلك إلى جانب حضور كبير من نجوم الفن والإعلام، ولعل أبرز الحاضرين النجم معتصم النهار والفنانة نادين الراسي، اللذان عبرا عن سعادتهما بوجودفي بيروت.وتواكب هذه الحفلات النجاحات التي يحققها ألبومالجديد "ضريبة البعد"، الذي طُرح مؤخراً عبر جميع المنصات الرقمية. وقد تصدرت الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم اهتمام الجمهور منذ لحظة صدورها، وهي من كلمات أحمد عيسى، ألحان مدين، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

تميّزت الأغنية بلحنها الشجي وكلماتها المعبرة عن مشاعر الفقد والاشتياق، وقدّمتها أصالة بإحساسها المعروف الذي يلامس الوجدان ويعبر عن صدق التجربة الإنسانية، مما عزز مكانة الألبوم بين الإصدارات الغنائية لهذا العام.

