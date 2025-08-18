بمقطع فيديو ورسالة مؤثرة: مي كساب تحتفل بمرور 10 سنوات على زواجها من أوكا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 02:09 مساءً - احتفلت الفنانة مي كساب بمرور 10 سنوات على زواجها من مطرب المهرجانات أوكا؛ معبرة عن سعادتها بقصة حبهما التي بدأت منذ 12 عامًا؛ مشيرة إلى مرورهما بالعديد من الأزمات والتحديات وأن حياتهما لم تمر بسهولة مما زاد من قوة العلاقة بينهما ومتانتها.

هكذا احتفلت مي كساب بذكرى زواجها!

نشرت النجمة مي كساب من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو، وثقت من خلاله مشاعر المحبة بينها وبين زوجها ولحظاتهما المميزة التي جمعتهما؛ بالإضافة إلى مواقف يومية وحياتية وثقت من خلالها أسعد أوقاتهما معًا وخروجهما ورقصهما وضحكاتهما بالإضافة إلى جلسات تصوير لهما معًا؛ لتنهال عليها التعليقات من زملائها النجوم والجمهور متمنين لهما حياة سعيدة ودوام المحبة بينهما.

وعلقت على الفيديو برسالة مؤثرة قالت فيها: "زي النهارده من عشر سنين إبتدت حياتي كزوجه مع زوج طيب وإبن أصول وطموح ومكافح وشريف بني نفسه بنفسه عشر سنين عدوا ما كانوش سهلين أبدا علينا مرينا كتير بعواصف وزلازل وبراكين ومطبات بس قمنا وكملنا عشان 12 سنه حب وعشره و3 أولاد أكبر نعمه من رب العالمين".

وأضافت مي كساب: "عدوا السنين بستر الله وكرمه وفضله بأتمني باقي العمر سوا في صحه ورضا وسعاده وكرم وستر من الله زوجي العزيز شكرا ع اليوم الحلو النهارده وشكرا علي كل حاجه بتعملها عشانا ربنا يخليك لينا ويبعد عنك شياطين الإنس والجن ويحققلك كل اللي بتتمناه بنحبك مي وفريده وداليدا ونوح".

View this post on Instagram A post shared by Mai Kassab (@maikassab)

مي كساب تغني مع زوجها أوكا في فيلم آخر رجل في العالم

خاضت الفنانةتجربة غنائية جديدة، مع زوجها مغني المهرجانات الشعبية أوكا، حيث اعتاد جمهورها على تعاونها معه أو مع ابنتها "فريدة" في تقديم "دويتوهات" من آنٍ لآخر، إذ تُعد الداعم الأكبر له في رحلته الفنية، وشريكًا أساسيًا في النجاحات التي حققها.

وسجلت مي كساب وأوكا أغنية جديدة بعنوان "هتعيشوا من غير رجالة إزاي"، والتي تم تقديمها ضمن أحداث الفيلم الكوميدي "آخر رجل في العالم"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن المُفترض الكشف عنها قريبًا، في ضوء الحملة الإعلانية للفيلم.

فيلم "آخر رجل في العالم"

فيلم "آخر رجل في العالم" تم طرحه في دور السينما السعودية ؛ يوم 24 يوليو الماضي؛ حيث تُشاركفي بطولته إلى جانب: أيمن منصور، بيومي فؤاد، محمد محمود، إنتصار، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وآخرين. والعمل قصة هشام هلال. وسيناريو وحوار إسلام شتا، وأحمد رجب. وإخراج أسامة عرابي. وينتمي إلى أفلام الكوميديا والفانتازيا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من على وجه الأرض، عدا رجلاً واحداً يُدعى "كمال"، والذي يصبح فجأة آخر رجل في العالم. ورغم أن الأمر يبدو كأنه حُلم، إلا أن حياته تنقلب رأساً على عقب وسْط عالم من النساء فقط. لتبدأ مغامرات غير متوقَّعة تعكس صراعات نفسية واجتماعية في إطار ساخر وغير تقليدي.

https://www.instagram.com/p/DKhyahLOgnD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKhyahLOgnD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKhyahLOgnD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

