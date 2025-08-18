هذه شروط دينا الشربيني لقبول لقب زوجة ثانية.. تعرفوا إليها!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 08:11 مساءً - تصدّر اسم الفنانة دينا الشربيني ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعادة قناة "القاهرة والناس" لنشر مقطع فيديو لها من حلقة قديمة من برنامج "سمر والرجال ولكن"، يرجع تاريخها إلى 4 أغسطس 2013؛ أيْ بعد 12 عاماً من عرضها للمرة الأولى. تتحدث خلاله عن فكرة واحتمالية قبولها للقب "الزوجة الثانية"؛ ليعود هذا الفيديو مرة أخرى، الأكثر انتشاراً عبْر مواقع التواصل.

دينا الشربيني: "مستحيل أقبل أبقى زوجة تانية"

في حوار قديم أُعيد نشره للفنانة دينا الشربيني مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "سمر والرجال ولكن"، فتحت الفنانة قلبها للحديث عن حياتها الخاصة ورؤيتها لمفهوم الزواج؛ مؤكدة رفضها القاطع لفكرة أن تكون "زوجة ثانية"؛ حيث قالت دينا بوضوح وحسمت الجدل، بأنها لا يمكن أن تقبل بالزواج من رجل متزوج. موضحة: "أنا عمري ما أقبل أكون زوجة تانية، ومهما كانت الظروف، الموضوع بالنسبة لي مرفوض". مؤكدة أن الزواج بالنسبة لها يقوم على الاحترام والثقة والعدل، وهذه القيم- في رأيها- لا يمكن أن تتحقق في ظل تعدد الزوجات.

View this post on Instagram A post shared by Al Kahera Wal Nas | القاهرة والناس (@alkaherawalnas)

دينا الشربيني تكشف عن تجرِبة شخصية

وكشفت الفنانة، أنها مرّت بتجرِبة حين تعرّفت على شخص، وبعد فترة اكتشفت أنه متزوج؛ فابتعدت عنه فوراً. قائلة: "أول ما عرفت إن عنده زوجة، انسحبت فوراً. مش ممكن أرضى أكون سبب في خراب بيت أو وجع قلب ست تانية".

دينا الشربيني تؤكد على فكرتها: "مش ممكن أتجوّز راجل متزوج"

وفي برنامج "فحص شامل" على قناة "الحياة"، قالت دينا الشربيني بكلّ وضوح، إنها لا تقبل بأن تكون "زوجة ثانية". وأضافت: أن هناك استثناءً وحيداً، وهو في حالة انفصاله عن زوجته، وأن تكون لكلٍ منهما حياة مستقرة، وليس لديه زوجة حالية. مؤكدة: أن ما لا تحبه لنفسها، لا ترضى بأن تقع فيه غيرها.

الزواج عند دينا الشربيني..مسؤولية

كما ترى دينا الشربيني أن الزواج ليس مجرد ارتباط اجتماعي؛ بل مسؤولية مشتركة قائمة على المودّة والرحمة والالتزام. معتبرةً: أن دخول طرف ثالث في العلاقة الزوجية، يُفقدها معناها الأساسي.

توقُّف مفاجئ لتصوير فيلم "طلقني"

يذكر بإنه قد توقف مؤخراً تصوير فيلم "طلقني"، والذي يجمع دينا الشربيني مع كريم محمود عبدالعزيز، والذي يُعَد التعاون الثاني بينهما على التوالي في السينما، بعدما قدّما سوياً فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس، والذي تم عرضه في شهر ديسمبر 2024. والفيلم تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج خالد مرعي. وقد توقف الفيلم بعد يوم واحد فقط من عودة كريم محمود عبدالعزيز لـ زوجته.

https://www.instagram.com/p/DC64s23KE3a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC64s23KE3a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC64s23KE3a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وقد كشف المنتج أحمد فرغلي لموقع "ET بالعربي" عن سبب توقُّف التصوير، وأوضح أن السبب هو مشاكل إنتاجية فقط، وليس بسبب الشائعات المتداوَلة مؤخراً. وعن احتمالية إلغاء العمل، أكّد أحمد فرغلي على أن العمل مستمر ولا توجد أيّة نية للتوقف النهائي. قائلاً: "إحنا مستمرين في العمل، ومفيش حاجة إطلاقاً".



اطلعي على بعد الهنا اللي أنا فيه: كريم محمود عبدالعزيز يكرر التعاون مع دينا الشربيني في فيلم طلقني

دينا الشربيني تثير الجدل بمنشور وتعليق غامض عبْر إنستغرام

وفي السياق ذاته، أثارت الفنانة دينا الشربيني حالةً من الجدل خلال اليومين الماضيين، بمنشور ورسالة غامضة من واحدة من محبيها، أعادت نشرها عبْر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على "إنستغرام".

وجاء نص الرسالة كالتالي: "إن شاء الله يا حبيبتي يجيلك اللي يحليلك حياتك وتفضلي مبسوطة وقلبك مرتاح". هذا وقد تم تداوُل هذه الصورة بشكلٍ كبير على منصات السوشيال ميديا، وتمنى محبو دينا لها المزيد من النجاح والتألق في حياتها الشخصية ومشوارها الفني.

منشور غامص لدينا الشربيني- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

جاءت هذه الأخبار بالتزامن مع إعلان الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن عودته لزوجته آن الرفاعي، بعد شائعات طالت ارتباطه بـ دينا الشربيني خلال الفترة الماضية، وتحديداً بعد تعاوُنهما في فيلم "الهنا اللي أنا فيه". وعلى الرغم من الأخبار التي تم تداوُلها حول زواجهما، لكن كليهما رفض التعليق على هذه الأخبار.

واعرفي أيضاً دينا الشربيني تتصدّر الترند بعد تصريحات ميمي جمال: شعرت بالظلم

لماذا حذفت دينا الشربيني جميع صور وبوسترات آخر عملين؟

وفي خطوة سابقة، كانت الفنانة دينا الشربيني قد أثارت الجدل أيضاً بعد قيامها بحذف جميع الصور والبوسترات الخاصة بآخر عملين شاركت فيهما، وهما: فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع النجم كريم محمود عبدالعزيز، ومسلسلها الرمضاني "كامل العدد 3" مع النجم شريف سلامة، وذلك من على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار تساؤلَ وفضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذهب البعض لتكهُّن سبب قيامها بذلك، بسبب ارتباط اسمها في الآونة الأخيرة ببطلي هذه الأعمال، فيما رأى البعض أن هناك خلافاً وقع بينها وبين صنّاع هذين العملين؛ مما دفعها لذلك، ولم تخرج دينا الشربيني لتبرر هذا التصرف حتى الآن.

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

دينا الشربيني تتحدث عن آخر علاقاتها العاطفية

دينا الشربيني بخلاف كونها فنانة؛ فهي إنسانة في الأساس ومرت بعدد من التجارِب خلال فترات حياتها، كان آخرها عندما أعلنت خلال فترة سابقة ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني اسمه حسين، وأكّدت أنه كان مصدر دعم كبير لها في محنة رحيل والديها، وأكّدت أنهما على وشك الارتباط، لكن الأمور لم تجرِ كما تريد، وأشارت فيما بعد إلى أنهما انفصلا.



قد يعجبكِ أحدثهم أمينة خليل: نجوم طاردتهم شائعات الارتباط



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».