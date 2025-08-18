سليم تيمور تيمور يودّع والده بكلمات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 أغسطس 2025 09:58 مساءً - ودّع سليم تيمور تيمور والده مدير التصوير الراحل تيمور تيمور برسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، مرفقًا إياها بصورة عائلية تجمعهما في لحظات خاصة من الذكريات.

ويأتي هذا النعي في ظل موجة الحزن التي خيّمت على الوسط الفني عقب رحيل مدير التصوير الذي توفي مؤخرًا إثر حادث أليم أثناء محاولته إنقاذ نجله من الغرق في أحد شواطئ رأس الحكمة بمصر.

رسالة مؤثرة عبر "إنستغرام"

سليم تيمور تيمور ينعي والده- الصورة عبر خاصية الستوري بحسابه بإنستغرام نشر سليم تيمور عبر خاصية "ستوري" في حسابه على "إنستغرام" صورة مجمّعة تحتوي على عدة لقطات تجمعه بوالده، وكتب معلقًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنت أشجع رجل أحبك يا أبي".

تفاصيل الرحيل والجنازة

توفي مدير التصوير محمود تيمور تيمور غرقًا في أحد شواطئ رأس الحكمة. وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح.

وشُيّعت جنازته بعد صلاة الظهر يوم الأحد 17 أغسطس من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، فيما أُقيم العزاء مساء اليوم نفسه في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

حضور النجوم لتوديع الراحل

شهد العزاء حضورًا واسعًا من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب المواساة لأسرة الفقيد، بينهم: أحمد السقا، عمرو يوسف، ياسر جلال، ريهام عبد الغفور، أحمد داود، علا رشدي، محمد رياض، محمد رضوان، بيومي فؤاد، تارا عماد، المخرج كريم العدل، مدير التصوير أحمد المرسي، ودينا فؤاد، إلى جانب عدد كبير من زملائه وأصدقائه.

بين التصوير والتمثيل.. إرث فني متنوع