محمود سعد يكشف سبب اعتذاره عن عدم المشاركة في "كامل العدد"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 02:06 مساءً - تحدث الإعلامي محمود سعد عن محاولات المقربين منه حتى يخوض تجربة التمثيل، في عدد من الأعمال الفنية، وروى حكايات متعلقة بهذا الأمر من خلال مقطع مصور نشره عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

سبب اعتذاره عن كامل العدد

روى محمود سعد أنه كان سيشارك فيبترشيح من مخرج العمل خالد الحلفاوي، وقال: "كان الأستاذ خالد الحلفاوي ابن صديقي العزيز الغالي نبيل الحلفاوي كلمني وقالي أنا عايزك في دور فيقلت له يا خالد أنا مليش في الحاجات دي أنا مبعرفش أمثل إلا لو كنت شايف إن أنا مذيع منافق فبمثل تبقى مصيبة، قالي لأ طيب اسمع أنا جايبلك معايا 5 حلقات أقراهم وقولي إيه رأيك".

أكد محمود سعد أنه قرأ الحلقة الأولى ووجد الشخصية التي سيقدمها فيها، ثم الحلقة الثانية، فتفهم أنه سيكون دور كبير وليس مجرد ضيف شرف، فاعتذر عن المشاركة في هذا العمل، وتفهم وقتها خالد الحلفاوي الأمر ولم يطلب منه الأمر مجدداً، وكشف أنه كان سيقدم دور الفنان أحمد كمال الذي جسد من خلاله دور والد دينا الشربيني بطله العمل، وأشار إلى أن أحمد كمال فنان مميز وأدى الدور بكل تميز وبراعة.

تجربة مميزة في درويش

تكرر طلبللتمثيل مرة أخرى ولكن من المخرج وليد الحلفاوي، الذي طلب منه الظهور كضيف شرف في فيلمه الأخير درويش، وحكى الإعلامي الشهير تفاصيل هذه المشاركة قائلاً: "كلمني وليد الحلفاوي وقالي على الفيلم وقالي كان بابا هيكلمك وبابا قالي أنا هجيبلكيعمل الدور لأن أنت اللي في السيناريوفي البرنامج بتاع "البيت بيتك" سنة 2005، قلت له طيب أنا هتجيبني 2005 إزاي، كان قبل رمضان بحوالي شهرين، عدى الشهر الأولاني محدش كلمني رحت أنا مكلمه قلت له يا وليد أنا مبشتغلش في رمضان قالي لا لا قبل رمضان يا أستاذ، رمضان جيه مفيش حاجة قلت الحمد لله يبقوا لغوا المشهد".

أكد محمود سعد أنه كان يشعر بالقلق خاصةً فيما يتعلق بتغيير شكله وصبغ شعره للون الأسود، لكن وليد الحلفاوي كان له دور كبير في إقناعه بالمشاركة في هذا العمل، وقال أنه كان قمه في الالتزام ولبى كل طلباته حتى لا يشعر بالضيق خلال فترة التصوير.

أنهى محمود سعد حديثه قائلاً: "أنا معنديش موهبة التمثيل مبعرفش أقول كلام غيري حتى الكلام اللي هما كتبهولي قلت لوليد لما رحت أنا مش هعرف أقول الكلام دا أنت تعرف فريد شوقي قالي طبعا دا عمنا كلنا، فريد شوقي كان يقرأ الكلام ويقول معناه وحتى قلت "أهل الحب صحيح مساكين" دي من عندي أنا مكنتش موجودة".

