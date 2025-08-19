نجمات بوليوود حملن لقب سفيرة النوايا الحسنة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 03:58 مساءً - حملت بعض نجمات بوليوود شعلة سفيرة النوايا الحسنة حول العالم، حيث تم تعيينهن من قِبل منظمات دولية أو محليّة للترويج لقضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة. هؤلاء النجمات مثّلن بلدهن الهند خير تمثيل في العالم أجمع، فكن نجمات قديرات وحملن اللقب لأسباب إنسانية واجتماعية نحو العالم.

نرصد لكم في هذا المقال نجمات بوليوود اللاتي حملن لقب سفيرة النوايا الحسنة.

بريانكا شوبرا

نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Piryanka Chopra انضمت إلى أسرة اليونيسف للنوايا الحسنة بعد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف في الهند، حيث تم تكريمها بهذا الدور في حفل أُقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس اليونيسف.

بدأت بريانكا شوبرا عملها مع اليونيسف عام 2006 كسفيرة وطنية في الهند. وفي عام 2010، تم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف على المستوى الوطني في الهند. وفي عام 2016، تم ترقيتها لتصبح سفيرة عالمية للنوايا الحسنة لليونيسف. حيث تُركز شوبرا في عملها مع اليونيسف على قضايا حقوق الطفل وتمكين الفتيات. وسافرت إلى عدة دول مثل إثيوبيا وبنغلاديش لزيارة الأطفال المحتاجين والدعوة إلى توفير الدعم والتعليم لهم. وقامت بتأسيس مؤسسة بريانكا شوبرا للصحة والتعليم التي تدعم الأطفال المحرومين في الهند.

آيشواريا راي باتشان

حازت النجمة آيشواريا راي باتشان Aishwarya Rai Bachchan على لقب سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (UNAIDS) في عام 2012. وبصفتها سفيرة للنوايا الحسنة، عملت على زيادة الوعي حول مرض الإيدز وتأثيره، خاصةً على النساء والأطفال، وسعت لدعم جهود مكافحة هذا المرض، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة.

كما اُختيرت سفيرة النوايا الحسنة لمكافحة ومعالجة شلل الأطفال والعمل على برنامج التبرع بقرنية العين عبر بنك العيون في الهند، وقد عملت راي خلال فترة تعيينها بجهد فحصدت تشجيعاً كبيراً من العالم أجمع. كما اهتمت أيضاً بقضايا صحية أخرى مثل السرطان. وشاركت في العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية حول العالم.

فيديا بالان

نجمة بوليوود فيديا بالان Vidya Balan حازت على لقب سفيرة النوايا الحسنة لاهتمامها بكل ما يعنى بمرافق الصرف الصحي في الهند، وقامت بحملة توعية على النظافة وأهميتها من خلال الندوات والإعلانات للحفاظ على سلامة المواطنين. إلى جانب ذلك، كانت فيديا بالان ناشطة في مجال التوعية بقضايا المرأة وتمكينها في الهند، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة عن دورها في هذا المجال، حيث اشتهرت بتجسيدها لأدوار قوية للمرأة في السينما الهندية، وقد تم تكريمها بجائزة "برابا خيتان" عام 2012 عن دورها في تمكين المرأة، كما تم إدراجها في قائمة "نساء القوة الشابات" في الهند من قبل مجلة "Verve" عام 2012. كما اشتهرت باهتمامها بالقضايا الاجتماعية وسعت للمساهمة في التوعية بها من خلال مشاركتها في الفعاليات والمناسبات المختلفة.

سونام كابور

النجمة سونام كابور Sonam Kapoor فازت بلقب سفيرة النوايا الحسنة في الهند عام 2016، حيث اهتمت بقضايا الصحة في الهند والكثير من القضايا الأساسية مثل الغذاء والمأوى والملابس وسوء التغذية. صرحت كابور في إحدى مقابلاتها الإعلامية بالقول:" أحاول المساعدة عن طريق دعم وتقديم الأفضل للمجتمع، وحث الناس على رؤية ما وراء حياتهم". ومن المعروف أن سونام كابور اشتهرت بحسها ونشاطها الإنساني، حيث شاركت في العديد من الحملات والمبادرات الخيرية، شملت هذه الأنشطة دعم حقوق المرأة والطفل، ومكافحة الفقر والجهل، والتوعية بالقضايا الصحية. كذلك شاركت في حملات تهدف إلى تمكين المرأة ومكافحة العنف المنزلي والتمييز ضدها، ودعمت منظمات خيرية تعمل على توفير التعليم والرعاية الصحية والغذاء للأسر المحتاجة. ولا ننسى مشاركتها في حملات للتوعية بالقضايا الصحية المختلفة، مثل مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وسرطان الثدي. كذلك أسست مؤسسة تحمل اسم "نيرجا" لدعم التعليم والتدريب المهني للفتيات والنساء في المجتمعات المحرومة، ودعمت أيضاً العديد من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، مثل حملات حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ. وتشتهر سونام كابور بمواقفها الصريحة والواضحة تجاه القضايا الاجتماعية المختلفة، حيث تنتقد الظلم والتمييز وتدعم حقوق الإنسان، وتشجع الفنانين الشباب وتساعدهم في تطوير مواهبهم. باختصار، سونام كابور ليست مجرد ممثلة موهوبة، بل هي أيضاً شخصية إنسانية ملتزمة بقضايا المجتمع وتعمل بجد من أجل إحداث تغيير إيجابي.

لارا دوتا

فازت نجمة بوليوود لارا دوتا Lara Dutta بلقب سفيرة للنوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2001 مما يدل على التزامها بقضايا الأمومة والطفولة. وجالت دوتا في بلدها لنشر الوعي حول مخاطر العلاقات العاطفية غير المسؤولة وغيرها من قضايا الصحة الإنجابية التي تؤثر على الشباب، ولا سيما النساء. نشطت لارا دوتا في مجال اليوغا قبل الولادة وأطلقت مقاطع فيديو لروتين ما قبل الولادة وتقنيات التأمل وذلك أثناء حملها في عام 2012. بالإضافة إلى ذلك، بدأت في توجيه المتسابقات في مسابقة ملكة جمال الديفا في عام 2017 مما يظهر اهتمامها بتمكين المرأة ودعمها في تحقيق طموحاتها. وأطلقت حملة "Kick For Change" للأطفال المحرومين في عام 2011. كما شاركت في برنامج "Kaun Banega Crorepati" لجمع التبرعات لضحية هجوم حمضي.

