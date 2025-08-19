وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري عن عمرٍ يناهز 58 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 03:58 مساءً - تم منذ قليل الإعلان عن وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري، التي تُعد واحدة من أبرز الفنانين في سوريا والوطن العربي، عن عمر ناهز الـ58 عامًا، وذلك يوم أمس الإثنين 18 أغسطس. وتُقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة العصر في جامع الروضة.

نقابة الفنانين في سوريا تُنعي إيمان الغوري

وكانت قد أعلنت نبأ الوفاة نقابة الفنانين في سوريا عبر الصفحة الرسمية للنقابة على "فيسبوك" من خلال منشور جاء فيه: "تعازينا القلبية بوفاة الزميلة الفنانة القديرة ايمان الغوري.. إنا لله و إنا إليه راجعون".

المسيرة الفنية لـ إيمان الغوري

تُعد الفنانةواحدة من أبرز الفنانين السوريين، وُلدت في 8 مايو عام 1967، وقد درست التمثيل وحصلت على دبلوم تمثيل من معهد السينما الحكومي في موسكو عام 1993.

وشاركت ببطولة أول مسلسل عام 1993 والذي جاء بعنوان "قلوب خضراء" أمام الفنان جمال سليمان، وخلال مسيرتها الفنية والتي إمتدت لـ10 سنوات شاركت فيما يُقارب 20 عملًا فنيًا.

وقد شاركت الفنانة الراحلة بعدد من المسلسلات التلفزيونية والتي حققت نجاحًا لدى الجمهور ومن أبرزها: "يوميات أبو عنتر، خان الحرير – الجزء الأول، تل اللوز، يوميات جميل وهناء، أحلام أبو الهنا"، كما شاركت في بطولة المسرحية القطرية "وحش الليل 97".

