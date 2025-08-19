ماغي بوغصن تحمس الجمهور لمسلسها الرمضاني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 أغسطس 2025 03:58 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عن مشاركتها في بطولة مسلسل درامي جديد سيتم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، ووصفت هذا العمل بأنه سيكون تجربة جديدة مميزة، لكنها فضلت عدم الكشف عن تفاصيل القصة أو خطوطها الدرامية في الوقت الحالي، وأكدت على رغبتها في الحفاظ على عنصر المفاجأة حتى يدخل حيز التنفيذ بالفعل خلال الفترة القادمة.

مسلسل جديد في رمضان 2026

أشارتأنها متحمسة بشكلٍ كبير لمشروعها الدرامي الجديد، وأشارت إلى أن هذا العمل سيجمعها بفريق عمل مميز، فأكدت أن العمل سيكون من تأليف الثنائي السوري فادي حسين وشادي كيوان، ويُخرجه اللبناني فيليب أسمر وأكدت أن كلاهما لهما رؤية خاصة، مما يعكس ثقتها في جودة النص وقدرته على الوصول إلى الجمهور اللبناني والعربي.

ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن يتم الإعلان عن باقي أسماء طاقم العمل، الذين وصفتهم ماغي بأنهم "نخبة من الممثلين اللبنانيين"، مما يعزز التوقعات بأن يكون المسلسل أحد أبرز الإنتاجات في الموسم القادم.

بهذا العمل، تواصل ماغي بو غصن تسجيل حضورها اللافت في السباق الرمضاني للسنة الثامنة على التوالي، ما يُثبت مكانتها كأحد الأسماء النسائية الثابتة على خريطة الدراما اللبنانية، ويأتي هذا بعد نجاحات متتالية قدمتها خلال المواسم السابقة، سواء على صعيد الأداء أو الانتشار الجماهيري.

مسلسل "بالدم"

مسلسل"بالدم" هو آخر أعمالالذي عُرض في رمضان الماضي، ويجمع نخبةً من نجوم الدراما اللبنانية بجانب؛ باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، إلسي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين.

وتدور أحداثه حول "غالية سعد" المحامية، الفنانة "ماغي بو غصن" التي تكتشف سراً خطيراً عن عائلتها وميلادها، يدفعها للبحث عن الحقيقة الغامضة حول هويتها الفعلية.

