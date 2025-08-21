شهرة عالمية.. نجوم بوليوود حققوا نجاحات تخطت حدود الهند

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 01:03 مساءً - بالرغم من نجاحاتهم الكبيرة وشهرتهم الواسعة في الهند، استطاع بعض نجوم بوليوود تخطي حدود بلدهم، والتوسع أكثر نحو العالم من خلال مشاركاتهم الناجحة في الدراما العالمية مثل هوليوود والعالم أجمع. هؤلاء النجوم استطاعوا تحقيق شهرة واسعة خارج الهند بأدوارهم البطولية ومواهبهم الفطرية في التمثيل؛ ليصبحوا الأعلى أجرأً والأكثر مشاهدة في أفلامهم السينمائية.

قائمة ملفتة بأهم نجوم بوليوود الذين حققوا نجاحاً خارج الهند، نرصدها لكم بالأسماء والصور في هذا المقال من "الخليج 365".

شاروخان

شاروخان Shahrukhan هو أحد أكثر الممثلين شهرةً في بوليوود، حقق نجاحاً كبيراً في المجتمعات الدولية بفضل أفلامه، التي تستهدف الجالية الهندية في الخارج، بالإضافة إلى رعايته لعلامات تجارية فاخرة. وساهم بشكلٍ كبير في انتشار السينما الهندية على مستوى عالمي، وتحظى أفلامه بشعبية كبيرة خارج الهند. كما استطاع بموهبته التمثيلية وقدرته على تقديم أجمل الأدوار الدرامية - تمثيلاً ورقصاً وغناءً - من تقديم أعمال خارج إطار الهند؛ حيث حققت هذه الأعمال نجاحاً كبيراً، وإيرادات ضخمة وتجاوزت أرقام شباك التذاكر في العديد من البلدان.

أبرز الأفلام التي عُرضت لشاروخان خارج الهند فيلم "Pathaan" وهو فيلم أكشن صدر عام 2023، وتم تصوير الفيلم في عدة مواقع في أفغانستان وإسبانيا والإمارات وتركيا وروسيا وإيطاليا وفرنسا. وحطم أرقاماً قياسية في جميع دور العرض الأجنبية الرئيسية مثل الولايات المتحدة، كندا، الإمارات، المملكة المتحدة، وأستراليا. كما حقق الفيلم إجمالي إيرادات تبلغ 1،050.3 كرور (130 مليون دولار) في جميع أنحاء العالم، مما جعله أعلى فيلم هندي إيراداً في عام 2023، وثاني أعلى فيلم هندي على الإطلاق.

وهناك أفلام أخرى نجح فيها شاروخان خارج الهند مثل أفلام "Zero" ،" my name is khan" ،"Jawan" وغيرها.

بريانكا شوبرا

تُعد نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Piryanka Chopra من أشهر النجمات في السينما الهندية وأكثرهن شعبية بسبب جمالها الجذاب وموهبتها التمثيلية العالية؛ حيث تخطى بشعبية كبيرة داخل الهند وخارجها. وانتقلت من بوليوود إلى هوليوود، وحققت نجاحاً كبيراً في كل من الموسيقى والتمثيل، من خلال دورها في مسلسل "Quantico " وأفلام مثل "baywatch" و"Matrix Resurrections". هذه الأفلام وغيرها جرى تصويرها في دول مختلفة حول العالم، وحققت نجاحاً باهراً خارج الهند.

من جهة تصوير مسلسل (Quantico) تم في عدة مواقع؛ حيث تم تصوير الحلقة التجريبية في أتلانتا، ثم انتقل الإنتاج إلى مونتريال لتصوير الموسم الأول، مع بعض المشاهد في مدينة نيويورك. ثم انتقل الإنتاج بالكامل إلى نيويورك للموسم الثاني، مع تصوير مشاهد في ستوديوهات سيلفر كب. أما الموسم الثالث فقد تم تصوير بعض مشاهده في إيطاليا.

وقامت بريانكا شوبرا بتصوير العديد من الأفلام خارج الهند، بما في ذلك في لندن؛ حيث تمتلك منزلاً، وفي تورونتو، ونيويورك، كما أن لديها شقة تطل على أفق مانهاتن. شاركت في فيلم "Jonas Brothers Family Roast" الذي تم تصويره في تورونتو بكندا. بالإضافة إلى ذلك، صوّرت مشاهد من فيلم "Barfi!" في مناطق مختلفة خارج الهند، بما في ذلك ضواحي كويمباتور. ومن هنا تكون بريانكا شوبرا قد تخطت حدود بلادها في نجاحاتها التمثيلية وشهرتها؛ لتصل إلى كافة دول العالم.

عرفان خان

يُعرف نجم بوليوود عرفان خان Irfan Khan أيضاً باسم "الخان الرابع"، وحقق نجاحاً عالمياً في أفلام مثل "The Lunchbox" و"Hindi Medium" وغيرها، بالإضافة إلى مشاركته في إنتاجات دولية. كما قدم أدواراً بطولية في بعض أفلام هوليوود مثل فيلم" The Namesake" عام 2006 وهو فيلم أمريكي-هندي من إخراج ميرا ناير، يروي قصة عائلة هندية مهاجرة في الولايات المتحدة. كذلك فيلم "Slumdog Millionaire" عام 2008 وهو فيلم بريطاني حائز على جوائز عديدة، يشارك فيه عرفان خان بدور مفتش شرطة، وفيلم "The Amazing Spider-Man" عام 2012 وهو فيلم أمريكي من إنتاج شركة مارفل، يشارك فيه عرفان خان بدور الدكتور راجات سينغر.

ديبيكا بادوكون

لمع اسم نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون Deepika Padukone خارج الحدود؛ حيث تخطت موهبتها التمثيلية وشهرتها حدود بلدها؛ لتصل إلى كافة أرجاء العالم، وقدمت العديد من الأدوار التي استطاعت من خلالها تمثيل بلدها خير تمثيل، وشاركت في أعمال عديدة مثل فيلم "Bachna Ae Haseeno" الذي تم تصوير جزء منه في مواقع مختلفة بإيطاليا، بما في ذلك بحيرة كومو، وروما، وبوليا. كما تم تصوير "Tiger Zinda Hai" في المغرب، مع لقطات إضافية في النمسا واليونان. وظهرت ديبيكا بادوكون في فيلم "XXX: Return of Xander Cage" الذي تم تصويره في الولايات المتحدة، وفي دبي قامت بتصوير فيلم "Happy New Year".

مثلت ديبيكا بادكون الهند كوجهٍ مشرفٍ لها في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 95 عام 2023 كواحدة من مقدمي جوائز الحفل. وفي عام 2022، كانت من بين أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي الـ 75.

عامر خان

اشتهر النجم الهندي عامر خان Amir Khan بتقديمه لأفلام عالية الجودة ومؤثرة، وحقق نجاحاً كبيراً في الأسواق الدولية من خلال أفلام مثل "Dangal" و"3 Idiots". وقام عامر خان بتصوير عدد من أفلامه خارج الهند. من بين هذه الأفلام: " Dhoom 3" عام 2013 الذي صُور في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المعروف أن عامر خان ممثل ومنتج هندي معروف بأعماله في بوليوود، وله بعض الأعمال خارج الهند، خاصةً في السوق الصيني. وحقق فيلمه "3 Idiots نجاحاً كبيراً في الصين، وتم دبلجته إلى عدة لغات بما في ذلك الصينية والكورية والإسبانية. كما حقق فيلم "Secret Superstar" نجاحاً كبيراً في الصين، وتجاوزت إيراداته ما حققه أي ممثل ومنتج هندي آخر من أي فيلم في هذا السوق. بالإضافة إلى ذلك، تم ترشيح فيلمه "Dangal" لجائزة أفضل فيلم آسيوي في حفل توزيع جوائز AACTA الأسترالي، وفاز بجوائز في مهرجانات سينمائية دولية.

بشكل عامٍ، يمكن القول إن عامر خان استطاع أن يوسع نطاق تأثيره خارج الهند، خاصة في آسيا، بفضل نجاح أفلامه في الصين والأسواق الأخرى.

أميتاب باتشان

Embed from Getty Images

النجم القدير أميتاب باتشان Amitabh Bachchan يعتبر أسطورة في بوليوود، وحقق نجاحاً كبيراً في أفلامه التي تمتد على مدى عقود، وأصبح معروفاً في جميع أنحاء العالم. أعمال أميتاب باتشان خارج الهند تشمل مشاركته في فيلم (The Great Gatsby) عام 2013، وفيلم Main Azaad Hoon وفيلم" Paa" الذي صُوّر جزء منه في لندن. هناك أيضاً أفلام أخرى صُوّرت في دول مثل إيطاليا وفرنسا ومواقع دولية أخرى.

